Dakar’ın galibi Peugeot oldu

Rally Raid yarışları arasında bir efsane olan Dakar, bu yıl otomobil kategorisinde Peugeot markasının üstünlüğüyle sonuçlandı.
2-14 Ocak tarihleri arasında, Güney Amerika kıtasında, Arjantin Bolivya Paraguay arasındaki zorlu etaplarda gerçekleştirilen Dakar Rallisi zorlu bir çekişmeye sahne oldu. Kimi gün 400 veya 500 km uzunluğunda etaplar geçilirken, 6 gün boyunca da deniz seviyesinin 3.000 metre üzerindeki etaplar koşuldu ve bu da yarışçıların zor anlar yaşamasına neden oldu. Otomobil kategorisinde Peugeot ekibi, yeni yarış araçları 3008DKR ile podyumdaki ilk üç sırayı kazanarak rakiplerine podyum şansı vermediler. Dakar 2017’yi Stéphane Peterhansel ve J-P. Cottret ikilisi birinci sırada bitirirken Sébastien Loeb ve takım arkadaşı Daniel Elena ikinci, Cyril Despres ve David Castera ikilisi ise üçüncü sırada tamamladı.
Bir Cevap Yazın