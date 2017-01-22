Doblo ve Fiorino ödülleri kaptı

İngiltere’de Sınıflarının En İyisi
Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’ya İngiltere’den ödül yağdı. Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden biri olan “What Van?” tarafından düzenlenen organizasyonda üst üste ikinci defa “Yılın Hafif Ticari Vanı” ödülünü kazanan Fiat Doblo Cargo’nun yanı sıra Fiat Fiorino Cargo da “Yılın Küçük Ticari Vanı” ödülüne layık görüldü. What Van? Editörü James Dallas da konuyla ilgili, “Hem çok yönlü hem de pratik bir araç olan Fiat Doblo Cargo, en iyi hafif van olmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.
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