DRONELARIN FORMULA 1’İ GELİYOR
HIZ, CESARET, YETENEK
Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen ve kitlelerin beğenisini kazanan drone yarışları, Türkiye Drone Ligi ile 11 Mart’ta İstanbul’da heyecan dolu bir yarışla start alıyor.
Türkiye Drone Ligi, yarışları, pistleri, drone eğitim akademisi, cornerları ve marka ürünleri ile dünyanın 6’ıncı drone ithalatçısı olan ülkemizde, bilim, teknoloji ve drone sevgisini açığa çıkartarak drone sporunu yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Geleceğin Formula 1 yarışları olarak lanse edilen drone yarışları dünyada 70 ülkede organize ediliyor. Yarışlar, 2017 yılında dünyanın en prestijli spor kanallarında canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE’DE BİR İLK: TÜRKİYE DRONE LİGİ YARIŞLARI
Türkiye’de ilk kez düzenlenen TDL yarışlarının birinci etabı, Bilim ve Teknoloji Haftası’nda 11 Mart 2017 Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta başlıyor.
Pilotlar quad droneları, FPV( First Person View) ve özel radyo kumandaları ile heyecan dolu bir yarış keyfini seyircilere yaşatacak. Belirlenen bir alandan kalkan droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele edecek.
TDL yarışları, 6 etap olarak özel dizayn edilmiş pistlerde organize edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Eskişehir etapları sonucunda TDL şampiyonu olan pilotumuz yurt dışındaki yarışlarda yarışmaya hak kazanacak.
TDL’nin 6 etabında da organizasyon ve sponsorları tarafından verilecek değerli ödüllerin yanı sıra lig şampiyonuna 8.000 TL, ikincisine 4.000 TL ve üçüncüsüne 2.000 TL ödül verecek.
Türkiye Drone Ligi pilot başvuruları www.turkiyedroneligi.com adresi üzerinden yapılıyor.
TÜRKİYE DRONE LİGİ 1. ETAP YARIŞI
İSTANBUL’DA KARNAVAL TADINDA GERÇEKLEŞECEK
Ana sponsorluğunu Mavi Beton, teknoloji sponsorluğunu Teknosa, medya sponsorluğunu TV8,5, radyo sponsorluğunu Radyo D ve Radyonom.com, mekan sponsorluğunu Küçükçiftlik Park, dijital medya sponsorluğunu da Geniş Ekran’ ın üstlendiği Türkiye Drone Ligi’nde yarışçılar 5 ayrı elemeden (sıralama, eleme, çeyrek final, yarı final ve final ) geçecekler.
TDL, yarışlarla pilotların ve izleyicilerin adrenalin seviyesini yükseltmenin yanında Küçükçiftlik Park yarışı boyunca sınırsız eğlence de vaat ediyor. Türkiye Drone Ligi’nde katılımcılar, yarışların yanı sıra birçok canlı, DJ performansları, şovlar ve teknolojik deneyimler ile renkli ve hızlı bir gün yaşayacaklar.
Özel konuklar Fuat Güner ve İzzet Öz ile birlikte Gökcan Sanlıman, Gürcan Ersoy, DJ Tarkan, DJ David Şaboy, Radyo D ve Radyonom DJ leri, Top 1 Musica DJ leri, DJ Beatporn ile müziğin ön planda olacağı, canlı graffiti şovları, drone simülatör deneyimleme, eğitim alanında oyunlar, dev ekranlarda izleyiciler için yarış ve pilot görüşü, karaoke, drone hobi aktiviteleri, sponsor stant ve aktiviteleri ile izleyiciler, etkinlik boyunca heyecan ve eğlenceyi bir arada yaşayacak.
TÜRKİYE DRONE LİGİ YARIŞLARI
TV PROGRAMI İLE EKRANLARDA
Modern teknolojinin sporu olarak adlandırılan drone yarışları, TV8,5’da yayınlanacak olan ‘’Türkiye Drone Ligi Yarışları’’ programı ile izleyici ve drone severler ile buluşacak. İlk program yayını 18 Mart 2017 Cumartesi günü.
TDL Party @ 360 İstanbul
TDL’nin ilk yarışının kutlamaları TDL Party, DJ Tarkan ve Top 1 Musica DJ leri Kimmy Baxter, Fermanz ile Beyoğlu’nun tarihi dokusuna ayrı bir renk katan ve manzarasıyla büyüleyen 360 İstanbul’da gerçekleşecek. TDL kutlama partisine 1. Etaba katılan yarışçıların yanı sıra pek çok ünlü isim de davetli olarak katılacak.
Türkiye Drone Ligi’nin tüm partilerini, kent kültürünün popüler markası olarak hizmet ve eğlence sektöründe 500’den fazla eventte, 300’den fazla sanatçıyı takipçileri ile buluşturarak 4 Milyon kişiyi ağırlayan URBAN BUG organize edecek.
Türkiye Drone Ligi 1. Etap Yarışı ve partisinin biletleri biletix.com’da satışa sunuldu.
Yarış, 13:00 – 20:00 saatleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecektir.
TDL Parti, 22:00 – 04:00 saatleri arasında 360 İstanbul’da gerçekleşecektir.
ORGANİZASYON:
Yarışlar Organizatörü: FUTURA ORGANİZASYON
Parti Organizatörü: URBAN BUG
Yarışma Direktörü: KUTAY ÖZKESKİN
Teknik, Tedarik: HOBİCİM.COM
SPONSORLAR:
Ana Sponsor: MAVİ BETON
Teknoloji Sponsoru: TEKNOSA
Medya Sponsorları: TV8,5 / RADYO D / RADYONOM.COM
Digital İletişim Sponsoru: GENİŞ EKRAN TV
Mekan Sponsorları: KÜÇÜKÇİFTLİK PARK / 360 İSTANBUL
Sahne, Ses, Işık Sponsorları: PARK TECHNICAL PRODUCTION / LOTUS TECHNOLOGY
Lazer Tasarım Sponsoru: LASERANT
TV Prodüksiyon Sponsoru: TB PRODÜKSİYON
TDL Müzik Prodüktörü: TOP 1 MUSICA TURKEY
TDL TV Programı Yönetmeni / Kurgu / Montaj: DERYA KARAKÖSE
TDL TV Programı Senaryo: KEMAL KENAN ERGEN
Operasyon Sponsoru: DO ORGANİZASYON
ATÖLYE ve DENEYİM DESTEKÇİLERİ:
HABİTAT DERNEĞİ
MAKER HAREKETİ
VR SANATÇISI OZAN TÜRKKAN
Detaylı bilgi için;
Türkiye Drone Ligi
Özge Dede
05353095741
ozge@turkiyedroneligi.com
ozgedede@gmail.com
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