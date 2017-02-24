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24 Şubat 2017  

DRONELARIN FORMULA 1’İ GELİYOR

 

                                                                                                                           

DRONELARIN FORMULA 1’İ GELİYOR

HIZ, CESARET, YETENEK

Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen ve kitlelerin beğenisini kazanan drone yarışları, Türkiye Drone Ligi ile 11 Mart’ta İstanbul’da heyecan dolu bir yarışla start alıyor.

Türkiye Drone Ligi, yarışları, pistleri, drone eğitim akademisi, cornerları ve marka ürünleri ile dünyanın 6’ıncı drone ithalatçısı olan ülkemizde,  bilim, teknoloji ve drone sevgisini açığa çıkartarak drone sporunu yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Geleceğin Formula 1 yarışları olarak lanse edilen drone yarışları dünyada 70 ülkede organize ediliyor.  Yarışlar, 2017 yılında dünyanın en prestijli spor kanallarında canlı yayınlanacak.

 

TÜRKİYE’DE BİR İLK: TÜRKİYE DRONE LİGİ YARIŞLARI

Türkiye’de ilk kez düzenlenen TDL yarışlarının birinci etabı, Bilim ve Teknoloji Haftası’nda 11 Mart 2017 Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta başlıyor.

Pilotlar quad droneları, FPV( First Person View)  ve özel radyo kumandaları ile heyecan dolu bir yarış keyfini seyircilere yaşatacak.  Belirlenen bir alandan kalkan droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele edecek.

TDL yarışları, 6 etap olarak özel dizayn edilmiş pistlerde organize edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Eskişehir etapları sonucunda TDL şampiyonu olan pilotumuz yurt dışındaki yarışlarda yarışmaya hak kazanacak.

TDL’nin 6 etabında da organizasyon ve sponsorları tarafından verilecek değerli ödüllerin yanı sıra lig şampiyonuna 8.000 TL, ikincisine 4.000 TL ve üçüncüsüne 2.000 TL ödül verecek.

Türkiye Drone Ligi pilot başvuruları  www.turkiyedroneligi.com adresi üzerinden yapılıyor.  

 

TÜRKİYE DRONE LİGİ 1. ETAP YARIŞI

İSTANBUL’DA KARNAVAL TADINDA GERÇEKLEŞECEK

Ana sponsorluğunu Mavi Beton, teknoloji sponsorluğunu Teknosa, medya sponsorluğunu TV8,5, radyo sponsorluğunu Radyo D ve Radyonom.com,  mekan sponsorluğunu Küçükçiftlik Park, dijital medya sponsorluğunu da Geniş Ekran’ ın üstlendiği Türkiye Drone Ligi’nde yarışçılar 5 ayrı elemeden (sıralama, eleme, çeyrek final, yarı final ve final ) geçecekler.

TDL, yarışlarla pilotların ve izleyicilerin adrenalin seviyesini yükseltmenin yanında Küçükçiftlik Park yarışı boyunca sınırsız eğlence de vaat ediyor. Türkiye Drone Ligi’nde katılımcılar, yarışların yanı sıra birçok canlı, DJ performansları, şovlar ve teknolojik deneyimler ile renkli ve hızlı bir gün yaşayacaklar. 

Özel konuklar Fuat Güner ve İzzet Öz ile birlikte Gökcan Sanlıman, Gürcan Ersoy,  DJ Tarkan, DJ David Şaboy, Radyo D ve Radyonom DJ leri, Top 1 Musica DJ leri, DJ Beatporn ile müziğin ön planda olacağı, canlı graffiti şovları, drone simülatör deneyimleme, eğitim alanında oyunlar, dev ekranlarda izleyiciler için yarış ve pilot görüşü, karaoke, drone hobi aktiviteleri, sponsor stant ve aktiviteleri ile izleyiciler, etkinlik boyunca heyecan ve eğlenceyi bir arada yaşayacak.

TÜRKİYE DRONE LİGİ YARIŞLARI

TV PROGRAMI İLE EKRANLARDA

Modern teknolojinin sporu olarak adlandırılan drone yarışları, TV8,5’da yayınlanacak olan ‘’Türkiye Drone Ligi Yarışları’’ programı ile izleyici ve drone severler ile buluşacak. İlk program yayını 18 Mart 2017 Cumartesi günü.

TDL Party @ 360 İstanbul

TDL’nin ilk yarışının kutlamaları TDL Party, DJ Tarkan ve Top 1 Musica DJ leri Kimmy Baxter, Fermanz ile Beyoğlu’nun tarihi dokusuna ayrı bir renk katan ve manzarasıyla büyüleyen 360 İstanbul’da gerçekleşecek.  TDL kutlama partisine 1. Etaba katılan yarışçıların yanı sıra pek çok ünlü isim de davetli olarak katılacak.

Türkiye Drone Ligi’nin tüm partilerini, kent kültürünün popüler markası olarak hizmet ve eğlence sektöründe 500’den fazla eventte, 300’den fazla sanatçıyı takipçileri ile buluşturarak 4 Milyon kişiyi ağırlayan URBAN BUG organize edecek.

Türkiye Drone Ligi 1. Etap Yarışı ve partisinin biletleri biletix.com’da satışa sunuldu.

 

TÜRKİYE DRONE LİGİ HAKKINDA

Yarış, 13:00 – 20:00 saatleri arasında  Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecektir.

TDL Parti, 22:00 – 04:00 saatleri arasında 360 İstanbul’da gerçekleşecektir. 

ORGANİZASYON:

Yarışlar Organizatörü: FUTURA ORGANİZASYON

Parti Organizatörü: URBAN BUG

Yarışma Direktörü: KUTAY ÖZKESKİN

Teknik, Tedarik: HOBİCİM.COM

 

 

SPONSORLAR:

Ana Sponsor: MAVİ BETON

Teknoloji Sponsoru: TEKNOSA

Medya Sponsorları: TV8,5 / RADYO D / RADYONOM.COM

Digital İletişim Sponsoru: GENİŞ EKRAN TV

Mekan Sponsorları: KÜÇÜKÇİFTLİK PARK / 360 İSTANBUL

Sahne, Ses, Işık Sponsorları: PARK TECHNICAL PRODUCTION / LOTUS TECHNOLOGY

Lazer Tasarım Sponsoru: LASERANT

TV Prodüksiyon Sponsoru: TB PRODÜKSİYON

TDL  Müzik Prodüktörü: TOP 1 MUSICA TURKEY

TDL TV Programı Yönetmeni / Kurgu / Montaj: DERYA KARAKÖSE

TDL TV Programı Senaryo: KEMAL KENAN ERGEN

Operasyon Sponsoru: DO ORGANİZASYON

ATÖLYE ve DENEYİM DESTEKÇİLERİ:

HABİTAT DERNEĞİ

MAKER HAREKETİ

VR SANATÇISI OZAN TÜRKKAN

 

Detaylı bilgi için;

Türkiye Drone Ligi

Özge Dede

05353095741

ozge@turkiyedroneligi.com

ozgedede@gmail.com

 

 

 

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