DS 7 Crossback Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak

İsveçli otomobil üreticisi Volvo’nun mekanik 4×4 sistemi AWD 20 yaşında. Volvo, ürün gamında üst seri modellerinde AWD sistemini 20 yıldır sunmaya devam ediyor. İlk yıllarda tamamı mekanik olan sistem, günümüzde akıllı 4×4 sistemlerine doğru şekil değiştiriyor. Özellikle elektrik ve hibrid güç teknolojileri sayesinde 4×4 sistemlerinin daha da akıllı hale geldiği belirtiliyor. Güvenli sürüşe katkılarından dolayı […]