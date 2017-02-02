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2 Şubat 2017  

E-Type’a 7.3 milyon dolar

Çok ender rastlanan bir E-Type, ABD’deki çok zengin bir müşteriye açık artırmada 7.3 milyon dolara satıldı. 1963 üretimi bu süper hafif otomobil, böylece dünyanın en pahalı klasik Jaguar modeli unvanının da sahibi oldu. Sadece 12 adet üretildiğinden ve kilometre sayacında sadece 6 bin 500 rakamı okunan bu tüy sıklet yarışçı, klasik otomobil dünyasının en ender modellerinden biri. Diğer kardeşlerinin hepsi 1 milyon doların üzerinde fiyatlarla satıldığı bilinen S850667 şasi numaralı E-Type Lightweihgt’in fiyatının bu kadar yüksek olmasının nedeni ise, kardeşleri arasında en iyi durumda olması olarak gösteriliyor.

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