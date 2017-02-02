E-Type’a 7.3 milyon dolar

Toyota, Türkiye pazarına girdiği tarihten bu yana en yüksek satış adedine 2015 yılında ulaştı. Türkiye’de bugüne kadar bir yılda en fazla 40 bin 59 adetlik satış gerçekleştiren Toyota, 2015 yılında 50 bin 937 adetlik satışıyla kendi satış rekorunu kırmış oldu. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ilk hedef olarak belirledikleri, Türkiye’de […]