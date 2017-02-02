E-Type’a 7.3 milyon dolar

Çok ender rastlanan bir E-Type, ABD’deki çok zengin bir müşteriye açık artırmada 7.3 milyon dolara satıldı. 1963 üretimi bu süper hafif otomobil, böylece dünyanın en pahalı klasik Jaguar modeli unvanının da sahibi oldu. Sadece 12 adet üretildiğinden ve kilometre sayacında sadece 6 bin 500 rakamı okunan bu tüy sıklet yarışçı, klasik otomobil dünyasının en ender modellerinden biri. Diğer kardeşlerinin hepsi 1 milyon doların üzerinde fiyatlarla satıldığı bilinen S850667 şasi numaralı E-Type Lightweihgt’in fiyatının bu kadar yüksek olmasının nedeni ise, kardeşleri arasında en iyi durumda olması olarak gösteriliyor.
Toyota kendi rekorunu kırdı
Toyota, Türkiye pazarına girdiği tarihten bu yana en yüksek satış adedine 2015 yılında ulaştı. Türkiye’de bugüne kadar bir yılda en fazla 40 bin 59 adetlik satış gerçekleştiren Toyota, 2015 yılında 50 bin 937 adetlik satışıyla kendi satış rekorunu kırmış oldu. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ilk hedef olarak belirledikleri, Türkiye’de […]
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