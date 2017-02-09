ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞ REKORUNU YİNELEDİ

2014’te pazara başarılı bir giriş yapan Lamborghini Huracan LP 610-4, şimdi bir dizi yenilikle birlikte siparişe hazır durumda. Yeni özellikler, verimlilik, sürüş kabiliyeti ve lükse odaklanırken, 2016 yılı modellerinde tüm bu özellikler mevcut. Standart olarak hem Huracan Coupe’lerde hem de yeni lanse edilen Spyder versiyonunda motor verimliliğini iyileştiren silindir deaktivasyon özelliği yer alırken, bu defa […]