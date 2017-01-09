Elektronik ufuk

Dijital harita şirketi HERE, CES 2017’de yeni yazılımı Electronic Horizon’ı tanıttı. Bu yazılım sayesinde otomobiller, önlerindeki yolda hangi şartların oluştuğunu bilecek ve sürücünün müdahalesine gerek bırakmadan önlem alabilecek. Electronic Horizon, gerçek zamanlı bulut bazlı HD yol haritalarıyla birlikte çalışabiliyor, yolun birkaç yüz metre veya birkaç kilometre ilerisini tarayıp sürüş karakterini modifiye edebiliyor ve bu sayede tam otonom sürüşü de destekliyor.
Ailelere daha fazla lüks
Ondan bir spor-van olması bekleniyor. Büyük ihtimalle isminin S-Max (Sport-Max) olmasının sebebi de bu. Ayrıca 7 kişi için de bolca iç mekan sunuyor. Peki ama bu Ford, gerçekten bir Süper-Max mi? Sürüş izlenimleri yazılarımız bazen, markaların yeni otomobilleri için kullandığı sloganların pek de doğru olmadıklarını ortaya çıkarır. Ancak bu yeni Ford, kesinlikle çok geniş bir […]
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