Elvis’in BMW 507’si yaşıyor

Rock’n Roll’un Kralı Elvis Presley’in Almanya’da askerlik görevini yaparken kullandığı BMW 507, 50 yıldan fazladır kayıptı. Daha sonra ortaya çıkan ve BMW Group Classic tarafından iki yıllık çalışmayla restore edilen otomobil, Concours d’Elegance in Pebble Beach, California’da sergilendi ve büyük ilgi gördü. Elvis’in 1958’de teslim aldığı araçta 150 HP güç üreten alüminyum bir V8 görev yapıyor.
QX50 ile orta boy SUVsınıfında
Japon INFINITI, dünyanın en fazla büyüyen otomobil segmenti olan SUV pazarında yeni bir modelini daha yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Detroit Otomobil Fuarı sergilenen QX50 Concept ile orta boy SUV segmentinde yer alacak aracını gün ışığına çıkaran INFINITI, 2017 yılında bu aracı seri üretime dahil edecek. QX50 Concept, dünyada bir ilk olan VC-Turbo (değişken sıkıştırma oranlı) motorla […]
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