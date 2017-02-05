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5 Şubat 2017  

Elvis’in BMW 507’si yaşıyor

Rock’n Roll’un Kralı Elvis Presley’in Almanya’da askerlik görevini yaparken kullandığı BMW 507, 50 yıldan fazladır kayıptı. Daha sonra ortaya çıkan ve BMW Group Classic tarafından iki yıllık çalışmayla restore edilen otomobil, Concours d’Elegance in Pebble Beach, California’da sergilendi ve büyük ilgi gördü. Elvis’in 1958’de teslim aldığı araçta 150 HP güç üreten alüminyum bir V8 görev yapıyor.

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