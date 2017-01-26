En büyük Mini karşınızda

Markanın 57 yıllık tarihinde üretilen en büyük Mini Countryman tanıtıldı.
Yeni Countryman C-segmentine artan boyutları, güçlü oranları ve dayanıklı stili ile yarışa iddialı bir şekilde girdi. İç hacmic ve çok yönlülüğünü belirgin bir şekilde arttıran Mini Countryman’in özellikleri şu şekilde.5 koltuklu, prestijli bir kabin ambiyansı sağlanmış.
MINI Cooper S E Countryman ALL4: İlk hibrid MINI.Yeni jenerasyon motorlar ve dişli kutuları kullanılıyor. ALL4 verimlilik açısından optimize edilmiş dört tekerlekten çekiş sistemi var. Yüksek seviye ekipman – uydu navigasyon, Bluetooth, acil durum çağrısı ve daha fazlası, artık tüm modellerde standart olarak gelecek.MINI’de ilk kez dokunmatik ekranlı merkezi ekran bulunuyor.Elektronik arka kapı kontrolü ve arka kapıyı dokunmatik olarak açıp, kapatan sistem kullanılmış.Ayrıca dış mekan kullanımı için eşik yastığını bagaj bölmesi kapağına katlama gibi farklı unsurlar da Mini’ye eklenmiş.
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