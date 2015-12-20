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20 Aralık 2015  

En iyi kış lastikleri

Soğuk kış günleri için uygun bir lastik mi arıyorsunuz? Kış lastiği alırken doğru tercihi yapabilmenizi kolaylaştırmak için hepsini test ettik. Auto SHOW'da okuyun.

2 comments on “En iyi kış lastikleri”

  1. burak otomotiv
    28 Aralık 2015 at 08:35
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    Yıllık olarak abone olmak istiyorum.

    • Erdem Kırım
      12 Ocak 2016 at 09:55
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      Abone servisimiz sizi arayacaklar. Saygılar

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