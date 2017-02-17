EN PAHALI 2. EL SATILDI

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en pahalı ikinci el otomobil satışını Şubat ayı içinde gerçekleşti. Super Cars olarak anılan en üst sınıf spor otomobiller başta olmak üzere resmi distribütör çıkışlı lüks 2’nci el araç pazarının Türkiye’deki güçlü temsilcisi S&S Motors’un altına imzasını attığı rekor ise 750 bin Euro’luk (yaklaşık 3 milyon TL) satışla özel donanımlı Ferrari GTC4Lusso’ya ait oldu.
Ülkemizde İstanbul’da 2 ayrı lokasyonda hizmet veren, bununla birlikte Türkiye genelinde lüks otomobil ve arazi aracı müşterilerinin gözdesi olan S&S Motors, Şubat ayında ülkemizin gelmiş geçmiş en pahalı ikinci el otomobil satışıyla dikkatleri üzerine çekti. Bentley’den Lamborghini’ye, Mercedes’ten BMW’ye, Porsche’den Maserati’ye, Range Rover’dan Audi’ye kadar birçok lüks markanın hem yeni hem klasik modellerinin ikinci el alım-satımını gerçekleştiren S&S Motors’un rekor satışı ise Ferrari markasıyla oldu. Çok özel donanımlı ve 690 HP’lik bir Ferrari GTC4Lusso modelini yeni sahibine teslim eden S&S Motors, 750 bin Euro’luk satışla (yaklaşık 3 milyon TL) Türkiye rekoruna da imza attı.
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