Euro NCAP 20 yaşında

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, otomobil tasarım sürecine dair mesleki deneyimler kazanmak isteyen ve otomotive ilgi duyan herkes için “Otomobil Tasarımı Eğitimi” hazırladı. Modern otomobil tasarımına dair temel yaklaşımların ve yeni teknolojik malzemeler alanındaki ilerlemelerin konuşulacağı program 4 – 25 Şubat tarihleri arasında üniversitenin santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek Teorik ve kuramsal […]