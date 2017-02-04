Euro NCAP 20 yaşında

Avrupa’nın bağımsız çarpışma kuruluşu Euro NCAP, 20 yıldan beri kazalarda insan hayatını kurtarmaya yardımcı oluyor. 1997’de ilk çarpışma testlerini gerçekleştiren Euro NCAP, açıkladığı sonuçlar ve tavsiyelerle üreticileri daha güvenli araçlar geliştirmeye teşvik ediyor. Ayrıca kullanıcılar da, güvenlikte 5 yıldız alan araçları tercih ederek kaza güvenliğinin artırılmasına yardımcı oldular. İstatistiklere göre son 20 yıl boyunca oluşan trafik kazalarında ölüm ve ağır yaralanma vakalarında yüzde 63 düşüş olmuş. Ayrıca araçların çarptığı yaya ve bisiklet kullanıcılarında ölüm ve ağır yaralanma oranı da yüzde 40 kadar azalmış.
Euro NCAP 2018 yılında, içerisinde şerit değiştirme ikazı, kavşaklarda kaza önleme ve bisikletlileri tanıma gibi asistan sistemlerin de değerlendirileceği, yeni bir derecelendirme ölçeğine geçecek. Ayrıca 2020 ile 2025 yılları arasında test kriterlerinin daha da sertleştirileceği de kurumdan yapılan diğer açıklamalar arasında yer alıyor
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