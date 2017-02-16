F 1 bu yıl daha hızlı

Formula 1 bu yıl ne kadar hızlı olacak? Bunun cevabını, Pirelli’nin yaptığı açıklamada bulabiliriz. Pirelli’ye göre bu sezon araçlar, 2015 referans parkur verisine göre, 5 saniye daha kısa tur zamanlarına imza atacak ve bu hızlanmanın kaynağı virajlar olacak. Pirelli Teknik Şefi Mario Mario Isola: “Üçüncü viraja tüm araçlar tam gazla girecek. Bu da 40 km/s fazla hız ve 1 g daha fazla yanal ivme anlamına geliyor. Bu artışları lastiklerimiz, yüzde 25 daha büyük zeminleriyle dengeleyecek. Artan güçler nedeniyle pilotlar çok daha fazla zorlanacağından, F1’de sınır artık otomobil değil, yeniden pilotların kendisi olacak. Bu yıl gerçek bir sürücü mücadelesi izleyeceğiz.”
Audi’den çevreci bir konsept: H-Tron
Detroit’te Audi, ilginç bir çevreci konsept sergiledi. Daha önce, 2015’teki Frankfurt Fuarı’nda tam elektrikli SUV versiyonu olan e-Tron konseptini sergileyen Audi, Detroit’te ise bu modelin hidrojen enerjili versiyonu olan H-Tron’u sergiliyor. Hidrojen yakıt hücresi teknolojisine sahip olan H-Tron, ayrıca ilave bir lityum-iyon bataryaya da sahip. Bu bataryanın görevi ise enerji geri kazanımı ve gerektiğinde yakıt […]
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