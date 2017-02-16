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16 Şubat 2017  

F 1 bu yıl daha hızlı

Formula 1 bu yıl ne kadar hızlı olacak? Bunun cevabını, Pirelli’nin yaptığı açıklamada bulabiliriz. Pirelli’ye göre bu sezon araçlar, 2015 referans parkur verisine göre, 5 saniye daha kısa tur zamanlarına imza atacak ve bu hızlanmanın kaynağı virajlar olacak. Pirelli Teknik Şefi Mario Mario Isola: “Üçüncü viraja tüm araçlar tam gazla girecek. Bu da 40 km/s fazla hız ve 1 g daha fazla yanal ivme anlamına geliyor. Bu artışları lastiklerimiz, yüzde 25 daha büyük zeminleriyle dengeleyecek. Artan güçler nedeniyle pilotlar çok daha fazla zorlanacağından, F1’de sınır artık otomobil değil, yeniden pilotların kendisi olacak. Bu yıl gerçek bir sürücü mücadelesi izleyeceğiz.”

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