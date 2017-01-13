F-Type’a hafif makyaj

Jaguar F-Type 4 yılın ardından makyajlandı. Araçta görsel değişiklikler sınırlı kalırken, iç mekanda özellikle internet teknolojilerindeki iyileştirmeler dikkat çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak olan makyajlı F-Type’ın coupe ve roadster versiyonlarında LED farlar standart olacak. Bir yıl boyunca sipariş alınarak üretilecek olan F-Type 400 Sport (380 HP yerin 400 HP) ise ailenin yeni top modeli olacak.
Üç muhteşem çift
Üç Alman premium otomobil markası, artık birer motosiklet markasının da sahip. Bu üçlüyü, sıradanlıkla uzaktan yakından ilişkisi olmayan bu ilginç karşılaştırmamıza davet ettik. Ayrıntılar bu ay Auto SHOW dergisinde.
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