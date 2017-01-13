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13 Ocak 2017  

F-Type’a hafif makyaj

Jaguar F-Type 4 yılın ardından makyajlandı. Araçta görsel değişiklikler sınırlı kalırken, iç mekanda özellikle internet teknolojilerindeki iyileştirmeler dikkat çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak olan makyajlı F-Type’ın coupe ve roadster versiyonlarında LED farlar standart olacak. Bir yıl boyunca sipariş alınarak üretilecek olan F-Type 400 Sport (380 HP yerin 400 HP) ise ailenin  yeni top modeli olacak.

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