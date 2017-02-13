AutoShow
Ana Sayfa  |  HABER  |  F1 görünümlü Star Wars savaşçısı
13 Şubat 2017  

F1 görünümlü Star Wars savaşçısı

Ünlü tasarımcı Dean Wright, Star Wars’un ünlü savaş uçağı X-Fighter’ın Ferrari ve Red Bull renklerinde Formula 1 boyalı halini yayımladı. Filmlerde gri-siyah renkleriyle görmeye alıştığımız X-Fighter çalışmasında Wright, Formula 1’deki aynı renk ve logoları kullanmış. Wright’ın tasarımları çok şık görünmesine rağmen, gelecekteki Star Wars filmlerinde (tabi ki) kullanılmayacak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.