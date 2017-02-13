F1 görünümlü Star Wars savaşçısı

Audi, CES 2017’de otomatik pilot sürüşü gerçekleştiren bir Q7 konseptini sergiledi. Audi bu projede, çip üreticisi Nvidia ve teknoloji şirketi Mobileye ile işbirliği yapmış. Derin öğrenme adı verilen prosesde otomobil, mikroçipler sayesinde yapay zekaya sahip oluyor ve kullanılan yolları öğrenerek hafızasına kaydediyor. Gerektiğinde ise bu otomobil, trafik tabelalarındaki kurallara uyuyor, trafik şartlarına göre rota seçimi […]