F1 görünümlü Star Wars savaşçısı

Ünlü tasarımcı Dean Wright, Star Wars’un ünlü savaş uçağı X-Fighter’ın Ferrari ve Red Bull renklerinde Formula 1 boyalı halini yayımladı. Filmlerde gri-siyah renkleriyle görmeye alıştığımız X-Fighter çalışmasında Wright, Formula 1’deki aynı renk ve logoları kullanmış. Wright’ın tasarımları çok şık görünmesine rağmen, gelecekteki Star Wars filmlerinde (tabi ki) kullanılmayacak.
Lamborghini’de arkadan itiş
Lamborghini, Huracan Coupe’nin iki tekerden çekiş sistemine sahip versiyonunu tanıttı. Arkadan itiş sistemine göre tasarlanıp geliştirilen Huracan LP 580-2, dinamik yeni görünümü, daha güçlü bir sürüş hissiyle birleştirecek.
Bir Cevap Yazın