F12’nin adı 812 Superfast oluyor

Ferrari F12’nin halefi tamamen yeni bir isme sahip olacak: 812 Superfast. 2017 yazında piyasaya çıkacak olan 812 Superfast, V12 motoruyla Ferrari’nin yeni amiral gemisi olacak. İsminin çağrıştırdığının aksine araç, 812 yerine 800 HP güce sahip. Bu 6.5 lt’lik V12, Ferrari’nin spor otomobillerinde kullandığı son atmosferik V12 motor olabilir. 800 HP güç ve 718 Nm tork ile 812 Superfast, 100 km/s’ye 2.9 sn’de ulaşıyor ve 340 km/s maksimum hız sunuyor. Yeni modelde çift debriyajlı şanzımanın vites değişim süreleri kısaltılırken, EPS adlı elektrikli servo direksiyon Ferrari modelleri arasında bir ilk olma özelliğini taşıyor.
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