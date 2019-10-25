“Faiz İndirimi Sektörümüze Moral Oldu”

Sevgili Porsche tutkunları; “Metin olmanız gerekiyor! Çünkü 996 kasa ile 1997’de hava soğutmalı motorlardan vazgeçen Porsche, şimdi de atmosferik motorları rafa kaldırıyor.” Evet, Carrera ve Carrera S’lerde artık sadece turbo motorlar kullanılacak. Porsche’nin açıklamasına göre bu yeni motorlar, 100 km’de 7.5 lt benzinle yetinebilecek. Bu da klasik atmosferik makinelere göre yaklaşık 1 litrelik tasarruf anlamına […]