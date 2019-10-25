“Faiz İndirimi Sektörümüze Moral Oldu”

ARKAS Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Can Yıldırım açıklanan en son faiz indirimi ile otomotiv sektöründe morallerin düzeldiğini, beklentilerin yükseldiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu gelişme ile yatırım maliyetleri düşme yoluna girecek, mevduat faizleri cazibesini kısmen de olsa kaybetmeye başlayacak ve tüketicilerin satın alma kararı üzerinde çok önemli etkiye sahip olan kredi maliyetlerinin düşmesinin söz konusu olacağını ifade ederek şu değerlendirmeleri yaptı: Tüm bunlar yılın son aylarına daha hızlı pazar koşulları altında gireceğimiz beklentilerini beraberinde getiriyor. Showroom trafiğinin canlanması, satışların artması ve satış sonrası hizmetleri bağlamında sektörümüzün sürdürülebilir büyüme eşliğinde yoluna devam edebilmesi için bu gelişmeler önem taşıyor.”
ARKAS Otomotiv olarak her şart altında “hiçbir şey yapmadan duruyorsan, geriye gidiyorsun” yaklaşımıyla hareket ediyor ve bu inançla yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Şu gerçeği çok iyi bilmeli ve görmeye çalışmalıyız; günümüz kurumları yoğun rekabetin yaşandığı piyasalarda her türlü gelişmelerden- ki bu gelişmeler olumsuz da olabilir –olumlu çıkarım yapmak eğiliminde ve anlayışında olmalı.
Özellikle altını çizmek ve dikkat çekmek istediğim husus; çeşitli bahanelerle hiçbir şey yapmadan beklemek ve muhafazakar bir tutum içine girmenin yerinde saymak, kendinden çok daha hızlı hareket edenlerin arasında ivme kaybedip geriye düşmekten başka bir şeye yaramayacağı. Önemli olan yükselme trendi başladığı zaman hazır olmak ve rekabete önde başlayabilecek gereklilikleri yerine getirebilecek donanımlara sahip olabilmek.
ARKAS Otomotiv olarak biz her şart altında işimizin fırsat yanlarına odaklanmayı prensip olarak benimsemiş durumdayız.
Bu anlayışla yatırımlarımıza, istihdama ve büyümemize ara vermeden devam ediyor ve yeni markaları bünyemiz altında otomobil severlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin ve sektörün beklentilerine modern, yenilikçi, güvenilir bir şekilde karşılık verme amacıyla, her koşulda müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir yaklaşımla yatırımlarımıza devam etmek en önemli iş hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Bir cevap yazın