Ferrari 812 Superfast Haziran’da Türkiye’de!

Sınıfının standartlarını yeniden belirleyen, kalite düzeyi ve üstün güvenlik öğeleriyle satışa çıktığı günden itibaren fark yaratan Fiat 500X, ABD’de faaliyet gösteren Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından “Yılın En Güvenli Aracı” seçildi. Yapılan çarpışma testlerinden en yüksek sonucu alan Fiat 500X’in güvenlik başarısı ile ilgili bir açıklama yapan FCA Amerika Araç Güvenliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan […]