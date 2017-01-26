Fiat’a sosyal sorumluluk ödülü

Hyundai, CES 2017’de bir dizi teknolojik yeniliğini tanıttı. Bu yeniliklerin bir bölümü Ioniq isimli otonom sürüş özellikli araçta toplanmışken, geri kalan yenilikler ise nesnelerin interneti olarak adlandırılan kavram üzerinde yoğunlaşmış. Hibrit ve elektrikli versiyonları bulunan Ioniq artık tam otonoma yakın bir sürüşü destekleyebiliyor. Ayrıca hiper bağlantılı otomobil ile akıllı evler, nesnelerin interneti sayesinde birbirleriyle haberleşebilecek. […]