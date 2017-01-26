Fiat’a sosyal sorumluluk ödülü

Fiat, Engelsiz Hareket Programı ile
‘Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü’nün Sahibi Oldu!
Fiat’ın, herkesin özgürce hareket edebilme ihtiyacından yola çıkarak, geçen yıl Mayıs ayında hayata geçirdiği “Fiat Engelsiz Hareket Programı” Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi’ seçildi. Fiat Engelsiz Hareket Programı kapsamında 6 bin kadar bayi ve Tofaş çalışanı konu ile ilgili eğitim aldı. Fiat markası, sosyal alanda da engelli bireyleri daha çok görebilmek adına çeşitli etkinliklere imza attı. Türkiye basketbol sahalarının ilk engelsiz tribünü de, ‘Haydi Maça Gel’ sloganıyla, Tofaş Spor Salonu’nda hayata geçirildi.
Bedensel engelli bireylerin engelsiz hareket edebilmelerini sağlamak ve mobilitelerini artırmak amacıyla harekete geçen Fiat markası, 2016’dan bu yana “Fiat Engelsiz Hareket Programı” kapsamında sağladığı özel sürüş aparatları, eğitimler ve mimari çözümler ile engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.
Engellilere her noktada dokunabilmeyi hedefleyen Fiat, öncelikle doğru iletişim hedefiyle, derneklerle işbirliği yaptı. Bayi ve şirket çalışanlarına, engelliliğe doğru yaklaşım içerikli sınıf eğitimlerinin yanı sıra sürüş ve yolcu aparat çözümleri ile süreç ve mevzuat hakkında eğitimler düzenledi. Fiat markası, sosyal alanda da engelli bireyleri daha çok görebilmek adına çeşitli etkinliklere imza attı.
Fiat Engelsiz Hareket Programı’nın hayata geçtiği Mayıs 2016’dan bu yana, 10 farklı ilde, 12 farklı bayi ve 2 adet de bayi dışında gerçekleştirilen etkinliklerde yaklaşık 150 kişi, engelli sürücü aparatlı Fiat 500L ve Fiat Egea Sedan modellerini deneyimleme fırsatı yakaladı. 70 engelli bireye sürüş aparatları hediye edilerek hareket özgürlüğü arttırıldı. Engelsiz Hareket için hazırlanan (Engelsizhareket.fiat.com.tr) web sitesini sadece Aralık ayında 28 bin, toplamda ise 200 binden fazla kişi ziyaret etti.
Yaklaşık 6 bin kişiyi bulan, bayi ve Tofaş çalışanı, konu ile ilgili eğitim alırken yine proje kapsamında basket sahalarında bir ilke imza atıldı. Tofaş çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Fiat, “Fiat Engelsiz Hareket” programını basketbol sahasına da taşıdı ve “Haydi Maça Gel” sloganıyla Türkiye basketbol sahalarının ilk engelsiz tribününü Tofaş Spor Salonu’nda hayata geçirdi.
Bu çalışmaları ile Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilen Fiat Engelsiz Hareket hakkında konuşan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Fiat markası olarak, bayi ve servis teşkilatımızın gücünü de yanımıza alarak engelli bireyler ve hayalleri için hep birlikte bir şeyler yapabileceğimize inandık. Nisan sonu itibariyle Tofaş Akademi’den yaptığımız iletişimler ile toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren engellilik konusu hakkında tüm teşkilatımızda farkındalık çalışmalarına başladık. Engelli bireylerin hareket özgürlüğüne destek olabilmek ve bu konuda toplumsal bilince ve duyarlılığa katkı sağlamak amacıyla ‘Fiat Engelsiz Hareket’ programını Mayıs 2016’da devreye aldık. Ayrıca bu süreçte bayilerimizin “Engelli Dostu İşyeri” haline gelmeleri için çalışmalarımızı hızlandırdık. Fiat Engelsiz Hareket Programı kapsamındaki benzer çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.
Fiat, Engelsiz Hareket programı ile engelli bireylerin sahip oldukları yasal avantajlar hakkında onları bilgilendirirken, aynı zamanda hareket özgürlüğü sağlayan donanım çözümleriyle Fiat otomobillerini keyifli ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerini amaçlıyor. Bu yönde, engelli bireylerin otomobillerini kullanmalarına yardımcı olan sürüş aparatlarını Fiat güvencesiyle yetkili servislerde monte eden bir süreci devreye alan Fiat, dönüşüm sonrası araçların garantisinin devam etmesini sağlıyor. Bununla birlikte engelli yolcuların ve ailelerinin hayatını kolaylaştıran ürün çözümlerinin anlaşmalı çözüm ortakları tarafından da takılması için gerekli lojistik hizmetini bedelsiz sunuyor.
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