AutoShow
Türkiye’nin 1 Numaralı Otomobil Dergisi – Auto SHOW  |  HABER  |  TESTLER  |  Focus’ta artık Co-Pilot’unuz var
19 Şubat 2019  

Focus’ta artık Co-Pilot’unuz var

4. nesliyle birçok yeniliğe kavuşan Ford Focus’un en çok öne çıkan özelliğiyse Co-Pilot yardımcı asistan sistem. Peki nedir bu Co-Pilot? Bunu cevabı: Seviye 2 otonom sürüş imkanı sunan yardımcı sistemler. Yazının devamı Auto SHOW Dergi Şubat sayısında.

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