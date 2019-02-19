Focus’ta artık Co-Pilot’unuz var

VW Up ve Seat Mii ile aynı bantta üretilen Citigo, Skoda için hiçbir zaman önemli ya da kar getiren bir model olamadı. Bu durumun yeni Citigo’da değişmesi isteniyor. Bunun için kullanılacak strateji ise elektrikli motor olacak. Karmaşık yapısı nedeniyle kar getirmeyen Citigo’nun yeni versiyonu ise daha basit bir teknik yapıya sahip olacak. 2018’de piyasaya çıkması […]