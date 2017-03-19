Ford Fiesta ST Cenevre’de görücüye çıktı

Mercedes-Benz’in elektrikli otomobil atağında yeni adım: Untertürkheim tesisleri elektrikli otomobil üretimine hazırlanıyor. Böylece fabrika, konvansiyonel motorların yanında elektrikli motorlar için de bir merkez haline gelecek. Geliştirilen yeni üretim teknolojilerinin kullanılacağı Untertürkheim fabrikası, yeni elektrikli araç konseptleri (plug-in hibridler, fuel-cell…) için bir geliştirme merkezi de olacak. 110 yıllık geçmişi olan Untertürkheim tesislerinde şu anda 19 binden […]