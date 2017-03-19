Ford Fiesta ST Cenevre’de görücüye çıktı

Üçüncü nesil Fiesta ST, üç silindirli motor ile sunulan ilk Ford Performance modeli ve seçilebilir Sürüş Modları özelliği sunan ilk Fiesta ST olacak.
Yeni nesil Fiesta ST, 200 HP güç ve 290 Nm tork sunarken, 0-100 km/s hızlanmasının da 6,7 saniye olması öngörülüyor. Yeni 1,5 litrelik EcoBoost benzinli motor, yüksek gücünün yanı sıra daha düşük CO2 emisyon değeri sağlamak üzere yeni silindir deaktivasyon teknolojisinden yararlanıyor.
Üçüncü nesil Fiesta ST, şimdiye kadar üç silindirli bir motorla güçlendirilen ilk Ford Performance modeli olmanın yanı sıra seçilebilir sürüş modları özelliği sunan ilk Fiesta ST modeli olacak. Motor performansı, direksiyon hassasiyeti ve denge kontrollerinin Normal, Spor ve Pist ayarlarına göre yapılandırılması, günlük sürüş ya da pist gibi farklı koşullarda keyifli bir sürüş deneyimi sunacak.
Sürüş modları ayrıca Fiesta ST’nin Elektronik Destekli Ses Yönetimi (ESE) teknolojisini ve aktif egzoz valfini kontrol ederek daha tatmin edici bir sürüş deneyimi sağlamak için ayarlanabiliyor. Bu teknoloji sayesinde doğal sportif sesi artan 1.5 L EcoBoost motorda ayrıca Ford’un sektörde bir ilk olan silindir deaktivasyon sistemi de yer alıyor.
“Yeni Nesil Fiesta ST modelimiz, Ford Performance şasi ve aktarma organlarını her yönüyle geliştirerek en yeni teknolojiyi sunma felsefesine sadık kalıyor,” diyen Ford Avrupa Ürün Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joe Bakaj, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçilebilir Sürüş Modları ve performans ile yakıt verimliliğinin eşi görülmemiş bir kombinasyonunu sunan tamamen yeni EcoBoost motor ile, yeni model bugüne kadarki en eğlenceli, çekici ve ödüllendirici Fiesta ST sürüş deneyimini yaşatacak.”
Aynı zamanda bugüne kadarki en geniş iç döşeme ve kişiselleştirme seçenekleri ile birlikte sunulacak olan yeni nesil Fiesta ST, 2018 yılının başındaki lansmanından itibaren üç ve beş kapılı gövde seçenekleri ile tercih edilebilecek.
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