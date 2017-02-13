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13 Şubat 2017  

Ford, Toyota ve BMW dönüyor mu?

Formula 1’in Liberty Media’ya satılması, hem bir ilgi patlaması hem de eski üreticilerin geri dönüş beklentilerini artırdı. Örneğin Lamborghini Başkanı (ve eski Ferrari F1 Takım Şefi) Stefano Domenicali, maliyetlerde düşüş olursa F1’e geri dönebileceklerini söyledi. Ford da ciddi adaylardan biri. 176 galibiyetle Ferrari’nin ardında hala ikinci en başarılı takım olan Ford, Formula 1’in yeni sahiplerinin hedefinde bir marka. Ford ise henüz pek de hevesli görünmüyor. Ford Performance Yöneticisi Dave Pericat: “Yakın bir zamanda dönüş yapacağımızı pek sanmıyorum. Formula 1 aşırı pahalı.” Benzer bir yorum Toyota’dan da gelmişti.

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