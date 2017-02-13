Ford, Toyota ve BMW dönüyor mu?

Formula 1’in Liberty Media’ya satılması, hem bir ilgi patlaması hem de eski üreticilerin geri dönüş beklentilerini artırdı. Örneğin Lamborghini Başkanı (ve eski Ferrari F1 Takım Şefi) Stefano Domenicali, maliyetlerde düşüş olursa F1’e geri dönebileceklerini söyledi. Ford da ciddi adaylardan biri. 176 galibiyetle Ferrari’nin ardında hala ikinci en başarılı takım olan Ford, Formula 1’in yeni sahiplerinin hedefinde bir marka. Ford ise henüz pek de hevesli görünmüyor. Ford Performance Yöneticisi Dave Pericat: “Yakın bir zamanda dönüş yapacağımızı pek sanmıyorum. Formula 1 aşırı pahalı.” Benzer bir yorum Toyota’dan da gelmişti.
Yeni bir yıldız doğuyor
Tesla’nın başarısının ardından elektrikli otomobil pazarı sürekli yeniliklere sahne oluyor ve bu alana sürekli yeni rakipler giriyor. Faraday Future markası da işte böyle bir yenilik. Çinli elektronik ve medya içerik yayıncısı LeEco şirketinin bir iştiraki olan Faraday Future, Las Vegas’taki CES fuarında ilk seri üretim modeli olan FF91’i tanıttı. LeEco’nun kurucusu Çinli milyarder Jia […]
Bir Cevap Yazın