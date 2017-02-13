Ford, Toyota ve BMW dönüyor mu?

Tesla’nın başarısının ardından elektrikli otomobil pazarı sürekli yeniliklere sahne oluyor ve bu alana sürekli yeni rakipler giriyor. Faraday Future markası da işte böyle bir yenilik. Çinli elektronik ve medya içerik yayıncısı LeEco şirketinin bir iştiraki olan Faraday Future, Las Vegas’taki CES fuarında ilk seri üretim modeli olan FF91’i tanıttı. LeEco’nun kurucusu Çinli milyarder Jia […]