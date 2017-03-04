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4 Mart 2017  

Ford’dan geleceğin teknolojileri

Ford, MWC 2017’de “City of Tomorrow” konseptiyle geleceğin teknolojilerini tanıttı.
Bu yıl altıncı kez katıldığı Dünya Mobil Kongresi’nde yeni nesil teknoloji çözümlerini ve uygulamalarını tanıtan Ford, “Yarının Şehri” konseptini ve geleceğin şehirlerine nasıl katkı sunacağını katılımcılara aktardı. “Yarının Şehri” konsepti, otonom ve elektrikli araçların yerel ulaşım sistemi ile uyumlu bir şekilde çalıştığı, günümüzde karşı karşıya olduğumuz trafik ve hava kirliliği gibi sorunlarını ortadan kalktığı kentsel bir altyapıya katkı sunuyor. Şirket, geliştirdiği teknolojiler ve bağlantılı araçlarla, daha verimli ve daha temiz bir ulaşım ekosistemi oluşturmak için kentsel altyapı ile iletişim kurmayı ve böylece yaşamı daha iyi hale getirmeyi hedefliyor.

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