Ford’dan geleceğin teknolojileri

Ford, MWC 2017’de “City of Tomorrow” konseptiyle geleceğin teknolojilerini tanıttı.
Bu yıl altıncı kez katıldığı Dünya Mobil Kongresi’nde yeni nesil teknoloji çözümlerini ve uygulamalarını tanıtan Ford, “Yarının Şehri” konseptini ve geleceğin şehirlerine nasıl katkı sunacağını katılımcılara aktardı. “Yarının Şehri” konsepti, otonom ve elektrikli araçların yerel ulaşım sistemi ile uyumlu bir şekilde çalıştığı, günümüzde karşı karşıya olduğumuz trafik ve hava kirliliği gibi sorunlarını ortadan kalktığı kentsel bir altyapıya katkı sunuyor. Şirket, geliştirdiği teknolojiler ve bağlantılı araçlarla, daha verimli ve daha temiz bir ulaşım ekosistemi oluşturmak için kentsel altyapı ile iletişim kurmayı ve böylece yaşamı daha iyi hale getirmeyi hedefliyor.
Toyota kendi rekorunu kırdı
Toyota, Türkiye pazarına girdiği tarihten bu yana en yüksek satış adedine 2015 yılında ulaştı. Türkiye’de bugüne kadar bir yılda en fazla 40 bin 59 adetlik satış gerçekleştiren Toyota, 2015 yılında 50 bin 937 adetlik satışıyla kendi satış rekorunu kırmış oldu. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ilk hedef olarak belirledikleri, Türkiye’de […]
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