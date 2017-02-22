Formula 1, 10 yılda 120 kg ağırlaştı

Formula 1 otomobilleri hiçbir zaman 2017’deki kadar ağır olmamıştı. Takımların otomobillerini tanıtmaya başlamalarıyla birlikte, tasarımlarının agresifleşmesinin dışında ağırlıklarının arttığı da ortaya çıktı. Kurallara göre otomobil ve pilotun toplam ağırlığı en az 728 kg olabiliyor ve bu da 10 yıl öncesine göre neredeyse 120 kg daha fazla. Formula 1’de ilk minimum ağırlık sınırı 1961 yılında (450 kg olarak) belirlenmiş, 3 lt motorların devreye girmesiyle 1966’da 500 kg’a yükseltilmişti.
Honda Civic Type R
Honda’nın yeni Civic Type-R’ın seri üretim versiyonu Cenevre Fuarı’nda tanıtılıyor. Yepyeni bir Type-R modeli ile müşterisinin karşısına çıkacak olan Honda, hothatch segmentinde en iyisi olmayı hedefliyor. 2.0 litrelik VTEC Turbo motor ile, VTEC tutkunu Honda severleri şimdiden heyecanlandıran yeni Type-R, 2017 yazında İngiltere Swindon’daki Honda tesislerinde üretilmeye başlayacak.
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