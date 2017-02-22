Formula 1, 10 yılda 120 kg ağırlaştı

Honda’nın yeni Civic Type-R’ın seri üretim versiyonu Cenevre Fuarı’nda tanıtılıyor. Yepyeni bir Type-R modeli ile müşterisinin karşısına çıkacak olan Honda, hothatch segmentinde en iyisi olmayı hedefliyor. 2.0 litrelik VTEC Turbo motor ile, VTEC tutkunu Honda severleri şimdiden heyecanlandıran yeni Type-R, 2017 yazında İngiltere Swindon’daki Honda tesislerinde üretilmeye başlayacak.