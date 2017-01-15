Fort GT’nin yeni dijital ekranı

Ford mühendisleri ve tasarımcıları, sürücünün dikkat dağılımını azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmış, metinlerden ve yarış kokpitlerinden esinlenmiş grafiklerden oluşan son teknoloji ürünü bir 10 inçlik dijital gösterge ekranı yarattı.
Dijital ekran, sürücünün kendi durumuyla ilgili en uygun bilgiyi, okunması kolay bir biçimde görmesini sağlamak için, 5’den fazla benzersiz sürücü moduna sahip.GT’nin özelleştirilebilir yeni dijital enstrüman görüntüleme teknolojisi, diğer Ford araçları ile paylaşılacak. Yeni Ford GT, uçaklarda ve yarış arabalarındaki cam kokpiti gibi sürücüye hızlı ve kolay bir şekilde bilgi sunmak için aracın gösterge tablosunda bir dijital gösterge ekranına sahip.
Yenilikçi 10-inç genişliğindeki dijital enstrüman göstergesi, orijinal Ford GT’den çok daha ileri bir seviyede hazırlandı. Kokpite, her duruma hitap etmek için gösterge tablosundaki analog göstergelerden, düğmelerden ve topuzlardan sabit bir set takıldı.”Ford Performanı” ekibinin baş mühendisi Jamal Hameedi, “Sürücü odağı ve dikkat, bu kadar yüksek performanslarda anahtar görevi görür” dedi. Hameedi. “Sürücüye yönelik, önemli ve kullanışlı şekilde, sürüş moduna bağlı olarak değişen bu şık dijital enstrüman ekranıyla GT’yi tasarladık.”
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