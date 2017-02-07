Golf GTi’a ABT dopingi

Volkswagen modellerine yaptığı geliştirmelerle tanınan tuning firması ABT Sportline, VW Golf GTi Clubsport S modelini modifiye etti. Standart olarak 310 HP güç üreten Golf GTi Clubsport S, tuning işlemi sonrasında 370 HP güce ulaştı. 380 Nm’lik maksimum tork ise 460 Nm’ye yükseltilmiş. Güç ve torkta elde edilen % 20’lik artış, son süratin de 268 km/s’e ulaşmasını sağlamış. Böylece GTi Clubsport S, daha sportif ve keyifli bir sürüşe kavuşmuş. Güç artışıyla birlikte Golf GTi, Nürnburgring Pisti’nde test edilen, en güçlü önden çekişli otomobil unvanını da kazanıyor
Korando Sport’tan kampanya
2.0L e-Xdi200 Aktif Dizel Motor’lu Korando Sport’da kampanya başladı.75.750 TL’den başlayan fiyatlarla Korando Sports’u şimdi alıp, 3 ay sonra ödemeye başlanıyor ya da 50.000 TL için 24 ay %0,97 faiz kampanyasından faydalanılıyor. SsangYong alanlara, Sahsuhvaroğlu, yapılan sözleşme ile dört yıl içinde araçlarını hangi dönemde hangi bedel ile geri satabileceğini garantileyerek geri alım güvencesi veriyor.
Bir Cevap Yazın