Gündelik kullanım için yarış pistlerinde doğdu

Jeep, nisan satış kampanyasıyla müşterilerine en avantajlı koşullarla Jeep sahibi olma fırsatı sunuyor. Jeep Renegade modeli için sağlanan 50 bin TL’ye 24 ay vadeli ve yüzde 0.99 faizli kredi avantajına ek olarak 1.6 dizel Limited ve 1.4 benzinli Limited DDCT araçların sunroof’lu versiyonlarında sunroof’u hediye ediyor. Sunroof’suz araçlarda ise 5 bin 400 TL’yi aşan indirimler […]