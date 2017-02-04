İlk düşük voltajlı elektrikli otomobil

Fiat, yeni pick-up kamyonetini Dubai Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Fullback adını taşıyan bu yeni hafif ticari araç, 2016 yılı yaz aylarında Türkiye’de de pazara sunulacak. Fullback’in tasarımının yanı sıra boyutları ve teknik özellikleri bile Mitsubishi’yle yapılan işbirliğini açıkça gözler önüne seriyor ancak bu işbirliği markalar tarafından şimdilik telaffuz edilmiyor. Çift kabin kamyonet gövdesine sahip olan […]