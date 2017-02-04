İlk düşük voltajlı elektrikli otomobil

Bu yılki Cenevre Uluslararası Motor Show’da yakıt hücresi araştırmasında sonucu hazırlanan en son teknoliler sunulucak.. Bunların belki de en dikkat çekecek olanı, QUANT 48VOLT. Özellikle bir yarış arabası için düşük voltajlı elektrikli motor ilk kez tanıtılacak. Bu motoru barındıran QUANT 48VOLT, 760 beygir gücünde (4 x 140 kW), sıfırdan 100 kilometreye 2,4 sn de çıkan bir güce sahip. Saatte 300 km hıza ulaşabilen araç, tek şarjla1000km gidebiliyor. Şu anda prototip olan aracın fiyatı da henüz belli değil.
Kış lastiği satışları yılın son 4 ayında yüzde 17 arttı
Türkiye’de araç sahipleri kış lastiği alışverişine Eylül’de başladı. Sahibinden.com verilerine göre sahiplerinin 2016 yılında en çok kış lastiği aldığı ay ise Aralık oldu.Zorlu hava koşullarında, zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunan kış lastiği alışverişine olan eğilim gerek yasal zorunluluk gerek güvenli sürüş bilincinin artmasıyla birlikte ivme kazandı.sahibinden.com’un, 2016 yılının Eylül-Aralık aylarına […]
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