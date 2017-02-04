AutoShow
Ana Sayfa  |  HABER  |  İlk düşük voltajlı elektrikli otomobil
4 Şubat 2017  

İlk düşük voltajlı elektrikli otomobil

Bu yılki Cenevre Uluslararası Motor Show’da yakıt hücresi araştırmasında sonucu hazırlanan en son teknoliler sunulucak.. Bunların belki de en dikkat çekecek olanı, QUANT 48VOLT. Özellikle bir yarış arabası için düşük voltajlı elektrikli motor ilk kez tanıtılacak. Bu motoru barındıran QUANT 48VOLT, 760 beygir gücünde (4 x 140 kW), sıfırdan 100 kilometreye 2,4 sn de çıkan bir güce sahip. Saatte 300 km hıza ulaşabilen araç, tek şarjla1000km gidebiliyor. Şu anda prototip olan aracın fiyatı da henüz belli değil.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.