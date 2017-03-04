INFINITI, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yenilenen Q50 ve Q60 Project Black S’i sergiliyor

INFINITI, Cenevre Otomobil Fuarı’nda, yenilenen spor sedan Q50 ile Formula 1’de edindiği deneyimlerini spor Coupé Q60 üzerine aktardığı Q60 Project Black S’in dünya prömiyerlerini gerçekleştiriyor.
7 Mart Salı günü saat 08:15’te başlayacak olan INFINITI basın toplantısında tanıtılacak olan yeni Q50, yenilenmiş gövde ve kabin detayları ile yepyeni sürücü destek teknolojilerine sahip.
Cenevre Otomobil Fuarı’nda INFINITI, 2017 yılı içinde satışa sunacağı yenilenen Q50 modelinin dünya lansmanını gerçekleştirecek. Yenilenen Q50’nin iç tasarımında omurgayı destekleyen yeni koltuklar ve malzeme kalitesindeki iyileştirmeler öne çıkıyor. Dış tasarımda ise çift bombeli ön ızgaranın derinliği artırılırken, yeni LED farlar INFINITI’nin ikonik “insan gözü” unsurunu ön plana çıkartıyor. Q60 Coupé’den alınan, yeni ve daha ince arka LED far grubu daha keskin ışık formuyla daha zarif bir görünüm sağlıyor.
Gelecekte, sürücü destek sistemine sahip tüm INFINITI modellerinde kullanılacak olan ProPILOT platformunu ilk kullanan model Infiniti Q50 oluyor. INFINITI Q50’de, “Lüks” ve “Spor” olarak iki farklı gövde seçeneği bulunuyor. Kolay yönlendirme ve net tepkileriyle kendini kanıtlamış, drive-by-wire teknolojisine sahip ikinci nesil direkt adaptif direksiyon (DAS-Direct Adaptive Steering) sistemini otomotiv sektöründe ilk defa sunmuş olan INFINITI Q50, Propilot platformunun da ilk kullanıcısı olarak yüzde 100 otonom sürüşe giden yolun öncülerinden biri olmayı sürdürüyor.
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