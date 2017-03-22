Infiniti Q50 ve Q60 Project Black S

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) tarafından yapılan açıklamada kış aylarında lastiklerin düzenli bakımının önemine dikkat çekildi; ‘’Lastikler de özen ister. Özellikle de kış aylarında. Güvenli bir ortak trafik için sürücüler araç ve lastiklerinin düzenli bakımını ihmal etmemeli’’ dendi Kış lastiği karda ve buzda kolay ve güvenli bir sürüş sağlar. + 7 derece ve altındaki […]