Infiniti Q50 ve Q60 Project Black S

Infiniti, Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2017 yılı içinde satışa sunacağı yenilenen Q50 modelinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Yenilenen Q50’nin iç tasarımında omurgayı destekleyen yeni koltuklar ve malzeme kalitesindeki iyileştirmeler öne çıkıyor. Dış tasarımda ise çift bombeli ön ızgaranın derinliği artırılırken, yeni LED farlar Infiniti’nin ikonik “insan gözü” unsurunu ön plana çıkartıyor. Q60 Coupe’den alınan, yeni ve daha ince arka LED far grubu daha keskin ışık formuyla daha zarif bir görünüm sağlıyor.
INFINITI Q60 Project Black S
Infiniti, Formula 1’de edindiği deneyimleri Project Black S serisi ile Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergiledi. Yeni Infiniti Q60 Coupe üzerinden otomobil tutkunlarıyla buluşacak olan Project Black S, titanyum egzoz sistemi, ultra-hafif 21 inçlik jantlar, yüksek performans lastikleri, karbon-fiber aerodinamik karoser kiti ve özel mat gri-siyah rengiyle Cenevre Otomobil Fuarı’nın en dikkat çekici spor coupelerinden biri oldu.Infiniti Q60 Project Black S’i bu denli önemli yapan en büyük yenilik,Infiniti markasında ilk defa ERS teknolojisinin seri üretim bir otomobilde sunulması. Infiniti Q60 Project Black S’te kullanılan performans-hibrid güç ünitesi ERS desteği sayesinde anlık yüzde 25 tork desteği sağlanırken, Formula 1’den aktarılan bu teknoloji henüz seri üretim hiç bir binek otomobilde sunulmuyor.
Ticari aracın vizyonu
Mercedes, CES 2017’de, ticari araç vizyonu olan “Vision Van” konseptini sergiledi. Tam otomatik yükleme bölümüne sahip olan bu elektrikli van, 75 KW gücünde elektrikli çekiş sistemine sahip. Elektrikli menzil ise 270 km. Aracın ön yüzünde Black Panel isimli radyatör ızgarası var ve bu ızgarada LED Matrix aydınlatmalar yer alıyor. Benzer şekilde arkada da bir LED […]
Bir Cevap Yazın