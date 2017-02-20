İnternete bağlı arabalar sanıldığı kadar güvenli değil

2015 Türkiye Trial Şampiyonası beşinci yarışı, 14-15 Kasım tarihlerinde Karabük Offroad Kulübü (KARDOFF) tarafından Safranbolu ilçesinde, özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleştirildi. 2 gün boyunca büyük heyecana sahne olan organizasyonda, 20 araç ve 40 sporcu, 10 takım halinde parkuru en kısa sürede geçebilmek için mücadele etti. Yardımlaşma ve offroad ruhunun ön planda tutulduğu trialde sezonun beşinci […]