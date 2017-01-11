Jaguar F Type tazelendi

İngiliz Jaguar’ın spor coupe modeli F-Type 2017 model yılı için makyajlandı. Makyajla birlikte 340 HP’lik motor versiyonuna, 400 HP gücünde SPORT edisyonu da eklendi. Dış görünümde ince dokunuşlar yapılarak gençleştirilen F-Type aynı zamanda ilginç sportif özelliklere kavuştu. Örneğin GoPro aksiyon kamerası tarafından F-Type için geliştirilen ReRun isimli uygulama sayesinde yüksek kaliteli video kaydı gerçek zamanlı performans verileriyle birlikte işlenebilecek. Böylece performans meraklısı müşteriler pistteki tur performanslarını takip edebilecek.
Makyajlı F-Type’daki diğer yenilikler arasında, arayüzü hızlandırılmış Touch Pro isimli bilg-eğlence sistemi, yeni Full LED ön farlar, 8 kg kadar hafifletilen ve ergonomisi artırılan koltuklar yer alıyor.
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