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19 Nisan 2016  

Jeep’ten Nisan indirimleri

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Jeep, nisan satış kampanyasıyla müşterilerine en avantajlı koşullarla Jeep sahibi olma fırsatı sunuyor. Jeep Renegade modeli için sağlanan 50 bin TL’ye 24 ay vadeli ve yüzde 0.99 faizli kredi avantajına ek olarak 1.6 dizel Limited ve 1.4 benzinli Limited DDCT araçların sunroof’lu versiyonlarında sunroof’u hediye ediyor. Sunroof’suz araçlarda ise 5 bin 400 TL’yi aşan indirimler sunuluyor. Bununla birlikte Jeep Cherokee modelinin Limited versiyonunda sunulan 11 bin 500 TL’lik Exclusive Paket ile sunroof ve navigasyon hediye kampanyası da dikkat çekmeye devam ediyor.

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