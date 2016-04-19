Jeep’ten Nisan indirimleri

Renault’nun tasarım markası olarak ürettiği Megane ailesini genişletiyor. Sedan kardeşi Talisman’ı baz alan Grandtour her ne kadar bir station wagon olsa da yine de bagaj hacmi ile yeterli kalıyor. Bu yıl satışa çıkması öngörülen Grandtour için Talisman’da kullanılan motor seçeneklerine yer verileceği bekleniyor.