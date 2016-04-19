Jeep’ten Nisan indirimleri

Jeep, nisan satış kampanyasıyla müşterilerine en avantajlı koşullarla Jeep sahibi olma fırsatı sunuyor. Jeep Renegade modeli için sağlanan 50 bin TL’ye 24 ay vadeli ve yüzde 0.99 faizli kredi avantajına ek olarak 1.6 dizel Limited ve 1.4 benzinli Limited DDCT araçların sunroof’lu versiyonlarında sunroof’u hediye ediyor. Sunroof’suz araçlarda ise 5 bin 400 TL’yi aşan indirimler sunuluyor. Bununla birlikte Jeep Cherokee modelinin Limited versiyonunda sunulan 11 bin 500 TL’lik Exclusive Paket ile sunroof ve navigasyon hediye kampanyası da dikkat çekmeye devam ediyor.
Vahşi kediye 4×4 desteği
Jaguar’ın orta sınıftaki yeni gözbebeği XE, son teknoloji opsiyon seçenekleri ile zenginleştirildi. İlk olarak, 2.0 litrelik 180 beygir gücündeki dizel motorlu versiyonu, dört çeker aktarma sistemi ile donatılan Jaguar XE, bu sistemini kardeş markası olan Land Rover’dan alıyor yani bir SUV için geliştirilmiş, oldukça kabiliyetli bir aktarma sistemi taşıyor. Detaylar Auto SHOW Dergide
Bir Cevap Yazın