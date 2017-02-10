Jeep’ten Renegade’e Özel Kampanya!

Jeep, dünya genelinde başarılı satış rakamlarına imza atan Renegade modeli için şubat ayında, yüzde 0.99 faizle, 40 bin TL’ye kadar, 24 aya varan vadeli kredi imkânı sunuyor. Bununla birlikte yine sınırlı sayıdaki Jeep Renegade modelinde uygulamaya alınan “sunroof hediye” kampanyası da dikkat çekiyor.SUV araçların ikonik markası Jeep, Koç Fiat Kredi desteğiyle en avantajlı koşullarla Jeep sahibi olma fırsatı sunuyor.
Jeep’in şubat ayına özel fırsatları kapsamında; 2016 model yılı Renegade’lerde 101 bin 500 TL’den başlayan fiyata ek olarak, yüzde 0.99 faizle 40 bin TL’ye kadar ve 24 ay’a varan vade seçenekli kredi kampanyası yoğun ilgi görüyor.
Sınırlı sayıda Renegade’de “sunroof hediye” kampanyasını da müşterilerinin tercihine sunan Jeep, nakit alımlarda 8 bin TL’ye varan indirimlerle de dikkatleri üzerine çekiyor.
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