Jeep’ten Renegade’e Özel Kampanya!

TOYOTA C-HR VE MILLA JOVOVICH LONDRA’DA BENZERSİZ BİR ŞOVDA BULUŞTU Çarpıcı tasarımıyla fark yaratan Toyota’nın yeni crossover modeli Toyota C-HR, güzel aktris ve model Milla Jovovich ile birlikte sıradışı bir etkinliğe imza attı. Türkiye’de üretilen yeni Toyota C-HR’ın tanıtımı için, Londra’daki Printworks etkinlik alanında gerçekleştirilen dünyanın ilk “Arabaya Servis” interaktif tiyatro oyununda, C-HR ile […]