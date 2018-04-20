Kadim güzelliğe dönüş

Daha fazla coupe, daha az sedan: Yeni 508’de Peugeot Audi A5 Sportback’i örnek almış.
Yeni 508 bu mu şimdi? Peugeot sayı saymayı mı unuttu? Neticede yeni amiral gemisi bir sedan değil, 4 kapılı bir coupe olmuş. Geçmişten kalma bir güzellik…
Haberin devamı Auto SHOW Dergi Nisan sayısında.
Audi RS3 Sportback güçlü döndü
Audi, kompakt sınıftaki spor mücadelesini sürdürüyor. RS3 Sedan’dan sonra RS3 Sportback de Cenevre Fuarı’nda yapılacak dünya prömiyerinin ardından yollara çıkmaya hazırlanıyor. Audi RS3 Sportback’de 400 HP’lik, 5 silindirli 2,5 TFSI motor görev yapıyor. 480 Nm maksimum tork sunan motor, bu güçlü Alman arabasını 0’dan 100 km/s hıza 4.1 sn’de ulaştırıyor. Audi’nin dört tekerlekten çekiş sistemi […]
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