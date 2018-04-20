AutoShow
Türkiye’nin 1 Numaralı Otomobil Dergisi – Auto SHOW  |  HABER  |  Kadim güzelliğe dönüş
20 Nisan 2018  

Kadim güzelliğe dönüş

Daha fazla coupe, daha az sedan: Yeni 508’de Peugeot Audi A5 Sportback’i örnek almış.
Yeni 508 bu mu şimdi? Peugeot sayı saymayı mı unuttu? Neticede yeni amiral gemisi bir sedan değil, 4 kapılı bir coupe olmuş. Geçmişten kalma bir güzellik…
Haberin devamı Auto SHOW Dergi Nisan sayısında.

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