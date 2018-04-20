Kadim güzelliğe dönüş

Alman Opel, amiral gemisi Insignia modelini Insignia Grand Sport adıyla yenilemeye hazırlanıyor. Hem hafifleyen, hem de büyüyen yeni Insignia, Mart 2017’de Cenevre Fuarı’nda tanıtıldıktan sonra, yıl ortasında Türkiye pazarına sunulacak. Opel’in amiral gemisi olarak marka bayrağını taşıma görevini 2008’den beri devam ettiren ve bugüne kadar 900 bin adet üretilen Insignia, bu önemli görevi halefine devretmeye […]