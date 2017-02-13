KIA’NIN 3 MODELİNE TASARIM ÖDÜLÜ

KIA “iF TASARIM ÖDÜLLERİ 2017’DE ÜÇ MODELİ İLE ÖDÜLLERİ TOPLADI!
Bugüne kadar birçok ödül alan KIA, tasarım ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü tasarımcı Peter Schreyer yönetimindeki KIA, “Optima Sportswagon”, “Niro” ve yılın ilk çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak olan yeni “Rio” olmak üzere üç model ile “iF Tasarım Ödülleri 2017”de üç ödül birden aldı. KIA almış olduğu son üç ödülle, iF Tasarım Ödüllleri sayısını 12’ye çıkardı.
KIA, hibrit SUV sınıfındaki Niro, Optima Sportswagon ve B segmentinde yer alan yeni Rio olmak üzere, yeni modellerinin büyüleyici tasarımlarıyla prestijli “iF Tasarım Ödülleri”nden üç ödül daha aldı. Böylece KIA sekiz yıl üst üste en az bir iF Tasarım Ödülü kazanmış oldu ve bu son üç ödülle bugüne kadar aldığı iF Tasarım Ödülleri sayısını 12’ye çıkardı.
Yapmış olduğu değerlendirmede iF Tasarım Ödülleri’nin önemine değinen KIA Motors Corporation Başkanı ve Baş Tasarımcısı Peter Schreyer: “Son aldığımız iF Ödülleri global tasarım ekibimizin başarısının kanıtı niteliğindedir. Kore, Almanya ve ABD tasarım merkezlerimizin yakın işbirliği içinde tasarlayıp, geliştirdiği üç modelin her biri de markamız için çok büyük öneme sahiptir. KIA olarak Niro ve Optima Sportswagon ile yeni pazarlara giriş yapıyoruz. Her iki ürün de yenilikçi ve heyecan uyandıran tasarımlarıyla öne çıkıyor. Global pazarlarda en çok satan araçlarımızdan biri olan Rio’nun dördüncü neslini yeniledik, ona daha olgun ve daha çekici bir karakter kazandırdık.” dedi.
Bir kompakt SUV modelin kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliğiyle estetik çekiciliğini tek bir gövdede bir arada sunan KIA Niro, bu yönüyle alışagelmiş tasarımlı hibrit modellerden ayrılıyor. KIA Niro, dünyanın ilk hibrit SUV’si olarak farkını ortaya koyuyor.
KIA’nın ilk D segmenti station wagon modeli olan Optima Sportswagon, heyecan uyandıran tasarımı, kaliteli detayları ve station wagon karoserin beraberinde getirdiği fonksiyonellikle, özel olarak Avrupa pazarının beklentileri doğrultusunda geliştirilerek üretiliyor.
KIA’nın 2017’de ödül alan üçüncü modeli yeni Rio, yılın ilk çeyreğinde Avrupa pazarında satışa sunulacak. Yeni KIA Rio sadece tamamen yeni bir tasarım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda en yeni bilgi ve eğlence sistemleriyle güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındırarak, modern ve son derece verimli bir yaşam alanı kullanımı sağlıyor. Daha uzun motor kaputu ve daha dik tasarlanan C sütunuyla yeni KIA Rio, çok daha kendinden emin ve çok daha agresif bir görünüm sergilerken, sürücü odaklı konsol yenilikçi ve ergonomik mimarisiyle dikkat çekiyor.
iF Tasarım Ödülleri 2017’ye 59 ülkeden 5.500’ün üzerinde ürün katıldı…
İlk olarak 1953 yılında düzenlenmeye başlanan iF Tasarım Ödülleri, günümüzde tasarım alanında dünyanın en önemli ödüllerinden biri haline geldi. Bugün dünyanın en önemli tasarım yarışmalarından biri olan ödülün kökeni, Hannover Messe tarafından başlatılan ‘İyi Endüstriyel Tasarım’ ürün sergilerine dayanıyor.
iF Tasarım Ödülleri; “Ürün”, “Sunum”, “İletişim” ve “Hizmet Yapısı”, “Mimari”, “İç Tasarım” ve “Profesyonel Konseptler” olmak üzere yedi kategoride veriliyor. 2017 yılında, 58 bağımsız uluslararası tasarım uzmanından oluşan jüri tarafından değerlendirilmek üzere, 59 ülkeden farklı şirketler 5.575 ürün ile başvuruda bulundu. Yeni KIA modelleri “Ürün Tasarımı” kategorisinde ödül aldı.
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