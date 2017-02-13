KIA’NIN 3 MODELİNE TASARIM ÖDÜLÜ

Ford mühendisleri ve tasarımcıları, sürücünün dikkat dağılımını azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmış, metinlerden ve yarış kokpitlerinden esinlenmiş grafiklerden oluşan son teknoloji ürünü bir 10 inçlik dijital gösterge ekranı yarattı. Dijital ekran, sürücünün kendi durumuyla ilgili en uygun bilgiyi, okunması kolay bir biçimde görmesini sağlamak için, 5’den fazla benzersiz sürücü moduna sahip.GT’nin özelleştirilebilir yeni dijital […]