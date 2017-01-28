Kış lastiği satışları yılın son 4 ayında yüzde 17 arttı

Türkiye’de araç sahipleri kış lastiği alışverişine Eylül’de başladı.
Sahibinden.com verilerine göre sahiplerinin 2016 yılında en çok kış lastiği aldığı ay ise Aralık oldu.Zorlu hava koşullarında, zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunan kış lastiği alışverişine olan eğilim gerek yasal zorunluluk gerek güvenli sürüş bilincinin artmasıyla birlikte ivme kazandı.sahibinden.com’un, 2016 yılının Eylül-Aralık aylarına ait kış lastiği satış verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla kış lastiği fiyatları yüzde 7 artarken, satışlar yüzde 17, oranında arttı. Kış lastiklerinin son 4 aydaki ortalama fiyatı da 375 TL olarak belirlendi.Verilere göre her iki yılda da en çok kış lastiği satışının yapıldığı dönem ise Aralık ayı oldu.
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