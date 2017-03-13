Kişiselleştirilmiş “Q by Aston Martin DB11” modeli Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı

Aston Martin, göz alıcı iki otomobilini ilk kez 87. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Aston Martin’in yeniQ BY DB11 modeli ve Aston Martin ile Red Bull İleri Teknolojiler arasındaki süregelen işbirliğinin ürünü olan AM-RB 001Cenevre Otomobil Fuarı’na damga vurdu. “Q by Aston Martin – Collection” isimli koleksiyonunu da Cenevre’de katılımcıların dikkatine sunanAston Martin, kişiselleştirme hizmetini daha da genişleterek ısmarlama spor arabalar sınıfında yeni bir dönemi başlattı. Sınırsız seçenekler sunan “Q by Aston Martin – Collection”; Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar ayrıcalığı ile Türkiye’de de satışa sunuluyor.
Aston Martin, göz alıcı iki otomobilini ilk kez 87. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Aston Martin ile Red Bull İleri Teknolojiler arasındaki süregelen işbirliğinin ürünü olan AM-RB 001, teknolojik yenilikle büyüleyici ayrıntılara sahip tasarımın aynı araçta birleşerek ortaya kelimenin tam anlamıyla modernliği yansıtan bir hiper otomobil çıkarmasının en iyi örneği olarak dikkat çekiyor.
Aston Martin, son olarak Q by Aston Martin kişiselleştirme hizmetinin daha da güçlendirilmiş hali “Q by Aston Martin – Collection” isimli koleksiyonunu da Cenevre’de katılımcıların dikkatine sundu. Aston Martin, kişiselleştirme hizmetini daha da genişleterek ısmarlama spor arabalar sınıfında yeni bir dönemi başlattı. Q by Aston Martin, güçlendirilmiş tasarım ve müşteri etkileşimi düzeyleri sayesinde müşterilere yalnızca kendilerinde bulunan benzersiz bir Aston Martin yaratabilmeleri için sınırsız seçenekler sunan çok katmanlı bir yapıya büründü. “Q by Aston Martin – Collection”; Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar ayrıcalığı ile Türkiye’de de satışa sunuluyor.
2012 yılında ilk kez uygulamaya konan Q by Aston Martin, o tarihten bu yana büyük bir değişim geçirdi. Aston Martin Başkan Vekili ve Kreatif Direktör Marek Reichman, “Hizmetimizin temellerini daima güçlendirmeye gayret ettik ve bu sayede hep başarılı sonuçlar aldık. Şimdi de müşterilerimizle daha yakın işbirliği içerisinde çalışıp kişiselleştirme hizmetini bambaşka bir boyuta taşıyoruz.” dedi.
Q by Aston Martin – Collection
Q by Aston Martin – Collection, Aston Martin’inizi diğerlerinden farklı kılacak bir dizi tasarım dokunuşunu sizlere sunuyor. Koleksiyon kapsamındaki özel eklentiler ve güçlendirme donatıları, teknik özellik belirleme aşamasında Aston Martin’inize eklenir, montaj ve titizlikle uygulanan son dokunuşlar ise lüks markanın Gaydon’daki merkezinde yapılır. Standart opsiyon listesinin çok ötesinde seçenekler sunan koleksiyon, benzersiz boya ve döşeme renklerine ilaveten malzeme ve el işçiliği açısından da yepyeni alternatifler getiriyor. Bunların arasında desenli eşsiz deri döşemelerden gövde renginde kanatlara ve elmas kesimli ispitlere sahip renkli jantlara kadar pek çok seçeneğin yanı sıra yeni ahşap ve deri iç unsurlar yer alıyor.
DB11 Q by Aston Martin
Yeni Q by Aston Martin – Collection’ın geniş seçenek yelpazesi ve derinliği, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda DB11’de vücut buldu. DB11 Q by Aston Martin’de özel Kobalt Mavisi (Zaffre Blue) cilalı boya ve saten kumaşın yanı sıra ön splitter, kapı eşikleri, arka difüzör yan kaplamaları, motor kaputu kaplamaları ve dikiz aynaları gibi döküm karbon fiber ayrıntılar yer alıyor. Kabinin üstü ve altı Obsidyen Siyahı Yarı-Anilin deri geçişleriyle bezenmişken koltuk kafalıklarında Q by Aston Martin’in işleme logosu yer alıyor. Karbon fiber tekerlek göbekleri ve motor kapağı ise zarif dokunuşlar sunuyor. Aynı renkteki dört parçalı bagaj seti de koleksiyondaki yerini alıyor.
Q by Aston Martin – Commission
Aston Martin’in yeni hizmetinin ikinci aşaması olan ‘Q by Aston Martin – Commission’ ise tam anlamıyla kişiye özel spor otomobil dünyasında yeni bir çığır açıyor. Bu kapsamda bir konuşmayla başlayan süreç, bir otomobilin vücut bulmasıyla nihayete eriyor ve aradaki bütün yolculuk boyunca müşteri, Aston Martin tasarım ekibiyle bizzat işbirliği yapıyor. Aston Martin’in küresel bayii ağı da Commission hizmetiyle yakın işbirliği içerisinde çalışıyor ve böylece sadece kendi bölgesine ve müşterilerine özel tasarım unsurlarına sahip, ultra sınırlı bir seri ortaya çıkıyor.
Aston Martin, kişiye özel otomobil üretimi ve hayallerinin daha önce örneği hiç görülmemiş bir gerçeğe dönüşmesini isteyen gerçek otomobil tutkunlarıyla birlikte çalışma konusunda uzun ve köklü bir geçmişe sahip. Q by Aston Martin, bu hayalleri kusursuzca gerçeğe dönüştürebilecek donanıma sahip.
Bir Aston Martin, en sevdiğiniz ve değer verdiğiniz şeylerin yansıması olmalı. Q by Aston Martin, kişiselleştirme ve yeniliği bir araya getiriyor ve gerçek anlamda ısmarlama yapılmış bir otomobil yaratma fırsatı sunuyor.
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