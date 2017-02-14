Klasik 911 Cabrio’ya rekor fiyat

Maltepe Park Alışveriş Merkezi’nde, “RetroRally 2017”, 1960’lardan itibaren ülkemizin ralli tarihine, ilgi çekici etkinlikler ve çarpıcı bir sergi ile ışık tutuyor. Maltepe Park Alışveriş Merkezi, yeni yıla farklı bir etkinlikle başlayarak, “Retro Rally 2017” ile bu sporun geçmişini, hem şampiyon pilotları, hem de efsanevi araçlarını görme şansı sunuyor. Sergi, Türkiye’de ve uluslar arası arenada yarışmış, şampiyonluklar kazanmış araçlar ile; Mustafa V. Koç, Renç Koçibey, […]