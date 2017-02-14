Klasik 911 Cabrio’ya rekor fiyat

Üretilen ilk ve tek üstsüz 911, açık artırmada bugüne kadar en yüksek fiyatla satılan ön seri üretimi Porsche modeli unvanını elde etti. Var olan iki prototipten biri olan bu otomobil, sonradan Karmann’a gönderilmiş ve üstü orada açılmıştı. Açık artırmada 649 bin 600 Euro’ya satılan 901 Cabrio’nun yeni sahibi ise ismi açıklanmayan bir koleksiyoner oldu. Bu otomobil, sonraki 911 Cabrio ve Targa modellerinin öncüsü olarak kabul ediliyor.
TOYOTA’dan ŞUBAT KAMPANYASI
Toyota, şubat ayı kampanyasıyla avantajlar dünyasının kapısını aralamaya devam ediyor. İndirimler, taksit avantajları ve piyasa şartlarındaki uygun faiz oranlarını sunan Toyota, 6 bin 500 TL’ye varan indirimleriyle şubat kampanyasını cazip hale getiriyor. Kurlardan doğan maliyet artışlarını 2017 model yılı otomobil fiyatlarına henüz tam olarak yansıtmayan Toyota, rekabetçi pozisyonunu korumaya devam ediyor. Kampanyada, 2016 model yılı […]
Bir Cevap Yazın