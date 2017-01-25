Kodiaq dağda sergilendi

Skoda’nın büyümesinde önemli rol oynayacak markanın ilk büyük SUV modeli Kodiaq, Türkiye’de ilk kez, gençlik festivali WhiteFest 2017’de sergilendi.
Kodiaq, Uludağ’da gerçekleştirilen ve birbirinden renkli isimlerin, eğlenceli partilerle buluştuğu WhiteFest 2017’nin dikkat çeken konuklarından biri oldu.
İsmini Alaska’da yaşayan ayılardan alan Kodiaq, 5 kişilik veya 7 kişilik versiyonlarla satın alınabilecek. Güçlü tasarımı ve cömert iç mekan genişliğini bir araya getiren büyük SUV modeli, Mart ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.
Toplamda 12 bin 500 civarında katılımcının beklendiği WhiteFest’te Kodi maskotu ile birlikte sergilenen Kodiaq, kısa zamanda büyük beğeni toplamayı başardı. Uludağ’da WhiteFest 2017’de 2. Bölgede BOF Hotel’de özel bir stant ve sahne alanıyla yer alan Skoda, birçok eğlence aktivitesiyle birlikte festival tutkunlarıyla buluştu. Skoda’nın festivaldeki stant alanı; Skoda Kodiaq Stage’de, birçok ziyaretçi ağırlandı.
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