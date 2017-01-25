Kodiaq dağda sergilendi

Google’ın otonom sürüş araştırmaları yapan kuruluşu Waymo, Detroit’te yeni bir donanım sergiledi. Waymo Başkanı John Krafcik’in açıklamasına göre bu donanım, kendi geliştirdikleri bir LIDAR (Light Detection and Ranging) sistemi ve benzer sistemlere göre fiyatı çok daha ucuz.2009 yılında otonom sürüş araştırmalarına başladığında 75 bin dolar civarında olan LIDAR radar sistemlerinin fiyatları, bu yeni ürünle yüzde […]