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5 Şubat 2017  

Kodiaq’a RS versiyon

Kodiaq’ın güçlü versiyonu RS, 2018 başında piyasada olacak. VW’den alınan 2.0 TDI motorla donatılacak olan RS, 240 HP güç ve 500 Nm gibi etkileyici bir tok sunacak. Bu motorla 0-100 km/s hızlanmayı 6.5 sn’de gerçekleştirecek olan Kodiaq RS, böylece Skoda ailesinin en hızlı seri üretim modeli özelliğine de kavuşacak. Dış görünümüne sportif eklentiler yapılan aracın iç mekanında ise, spor koltuklar, spor direksiyon ve spor pedal kiti gibi ayrıntılara yer verilecek.

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