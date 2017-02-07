Kompakt SUV efsanesi

Bir kompakt SUV ustası olan Suzuki dördüncü nesil Vitara ile, bu işte uzman olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kolay kullanılan pratik ve modern bir araç olan Vitara, AllGrip isimli 4×4 sistemiyle de fark yaratıyor.
Fotoğraflar: Doruk SEYMEN
Bugün bazı markalar SUV ve Crossover segmentine yeni yeni giriş yaparken, kompakt otomobil ve SUV konularında uzmanlaşan Japon Suzuki markası, yaklaşık 30 yıldır bu işin içinde. Türkiye pazarına yeni bir distribütörle hızlı bir giriş yapan Suzuki’nin, ürün yelpazesindeki önemli modellerden biri de yeni Vitara.
Suzuki Vitara bugün dördüncü nesliyle yollarda. İlk Vitara 1988 yılında üretilmiş. İkinci ve üçüncü nesil ise Grand Vitara olarak adlandırılmış, bu serilerde aynı zamanda XL-7 isimli bir versiyon da yer almıştı. Gerçekten de en büyük boyutlara sahip olan Vitara, 2005-2015 yılları arasında üretilen üçüncü nesil olmuş, bu modelde toplam uzunluk 4.5 metre seviyesine ulaşmıştı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve dördüncü nesli oluşturan yeni Vitara ise kompakt boyutlara (4175 mm uzunluk ve 1775 mm genişlik) dönüş yaptı.
İç mekan ise bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ön ve arka koltuklarda mesafeler, genişlikler, konfor ve görüş açıları yeterli. Ancak bir aile otomobilinde 375 lt’den daha fazla bir bagaj hacmi beklerdik.
Kolay kullanım özellikleri
Dış tasarımda temiz ve modern çizgiler, şık bir outdoor havasıyla harmanlanmış. Çift renkli gövde, tampon ve kapı altlarındaki farklı renkte kaplamalar, dik konumlu LED gündüz farları, Vitara’nın hoş tasarımının bütünleyici parçaları. İç mekanda da yine karmaşıklıktan uzak, sade, fonksiyonel bir tasarımla kolay kullanım özellikleri yakalanmış. Gösterge paneli analog göstergelerden oluşuyor fakat modern teknolojinin tüm imkanlarını da ortadaki bilgi ekranında (ani fren uyarısı ve çarpışma önleyici sistemin ikazları, adaptif sürüş kontrolü bilgileri) sunuyor. Öte yandan ön konsolun tam merkezinde yer alan dokunmatik renkli ekran, bugüne kadar kompakt sınıfta gördüklerimiz içerisinde en genişlerden biri. 10.1 inç’lik bu ekran bir Android tablet gibi çalışıyor, tek farkla: Bunu söküp eve götüremiyorsunuz. Ekran, DVD çalar, radyo, iGo Primo navigasyon sistemi, USB bağlantısından medya oynatma gibi görevleri üstlenebiliyor, Easy Connect, MirrorLink ve Apple AirPlay gibi mobil cihazlar ve akıllı telefonlara bağlantıyı da destekliyor. Bir de tabi bu ekrana, geri görüş kamerasının görüntüleri de yansıtılıyor. Ekran büyük olduğundan geri görüş kamerasından gelen görüntü köşelerde yamulma yapıyor ama önemli değil. Büyük ekran üzerinden, park manevrası sırasında aracın arkasındaki objeleri takip etmek güvenliği artırıyor. Geri görüş kamerası yağmurlu havalarda kolay kirleniyor ama park noktasında bu kamerayı temizlemek aynı derecede basit.
Benzinli motor çok ekonomik
Gelelim Suzuki Vitara’nın dinamik sürüş özelliklerine. Test aracımız 1.6 lt, 120 HP’lik benzinli motorla ve 6 ileri oranlı otomatik şanzımanla donatılmıştı. Türkiye’de satılan araçların büyük bölümü bu kombinasyonda olmalı, çünkü araçların tamamı otomatik şanzımanla geliyor, daha fazla güç isteyenler için ise 140 HP’lik benzinli versiyon da bulunuyor. 1.6’lik benzinli motor 6000 d/d’de 120 HP güç, 4400 d/d’de 156 Nm tork üretiyor. Motorun sunduğu yol performansı bir aile otomobili için yeterli: 180 km/s son sürate ulaşıyor ve 0-100 km/s hızlanma 13 sn. Ancak 1.6 lt hacmindeki bir motordan daha fazla güç çıkmalı diye düşünüyoruz. Nitekim 1.4 lt, 140 HP’lik, 1.4 S alternatifi de sunulmaya başlanmış.
Altı ileri oranlı otomatik şanzıman ise normal moddayken bile sportif çalışma karakterine sahip, motorun üst devirlere çıkmasına izin veriyor ve vites yükseltmek için yüksek devirleri tercih ediyor. Bu tabi spor sürüş zevkini artırsa da iç mekanda gürültü seviyesinin de yükselmesine neden olabiliyor. Öte yandan yakıt ekonomisi konusunda 1.6 lt motor ve otomatik şanzıman uyumunun çok başarılı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. 100 km’de 5.7 lt’lik tüketim değerini yakalamak hatta daha aşağı çekmek mümkün. Gerçekten de Vitara, otomatik vitesli ve benzin motorlu bir SUV için mucize denebilecek tutumluluğa sahip. Belki de sırf bu sebeple bile, Suzuki’nin dizel motor eksikliğini göz ardı edebiliriz.
Araçta AllGrip isimli 4 tekerlekten çekiş sistemi opsiyon olarak sunuluyor. Vites kolunun ardındaki bir düğme ile otomatik, sport, kar ve kilit modlarından birini seçerek aracın sürüş karakterini ve 4×4 özelliklerini ayarlamak mümkün. Buna ilave olarak eğim iniş kontrol sistemi de Vitara’nın off-road donanımları arasında yer alıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemlerinin artık mumla aranır olduğu günümüz kompakt SUV dünyasında, Vitara’nın bunu sunmaya devam etmesi gerçekten hoş bir sürpriz.
Vitara 1.6’da fiyat seviyesi 79.000 TL’den başlıyor. En donanımlı model olan GLX 4×4’ün fiyatı, çift renkli gövde boyasıyla 99.000 TL’ye ulaşıyor.
SONUÇ
Hırant KASAPOĞLU
Yeni Suzuki Vitara, modern tasarıma ve kullanışlı iç mekana sahip bir kompakt SUV. Bu özellikleriyle aile kullanımına oldukça uygun. Güvenlik asistan sistemleri de modern zamanının tüm gereksinimlerini karşılıyor. AllGrip isimli 4×4 sistemi de güvenliği artıran bir diğer unsur. 1.6 lt’lik benzinli motor ve otomatik şanzıman ekonomik bir kullanım sunuyor. Ama pazarın talebi olan dizel motor opsiyonunun olmaması bir eksiklik.
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