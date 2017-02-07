Kompakt SUV efsanesi

Jaguar F-Type 4 yılın ardından makyajlandı. Araçta görsel değişiklikler sınırlı kalırken, iç mekanda özellikle internet teknolojilerindeki iyileştirmeler dikkat çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak olan makyajlı F-Type’ın coupe ve roadster versiyonlarında LED farlar standart olacak. Bir yıl boyunca sipariş alınarak üretilecek olan F-Type 400 Sport (380 HP yerin 400 HP) ise ailenin yeni top modeli […]