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21 Şubat 2017  

Lambo’lar yanıyor

Yangın tehlikesi nedeniyle Lamborghini, dünya çapında 5 bin 900 otomobilini servislere çağırdı. Çağırılan modellerin çoğunluğunu Aventador modelleri oluşturuyor. Ancak bazı Veneno ve Veneno Roadster’ler gibi özel modellerde de tehlike olduğu açıklandı. Amerikan Trafik Güvenlik Kurumu, 3 Şubat 2017’de yayınlanan açıklamasında, sorunun 22 Mart 2011 ile 5 Aralık2016 arası üretimleri kapsadığını bildirdi: Bazı durumlarda, depo tam doluyken yakıt,  depo havalandırma kanalından buharlaşıp yangınlara neden olabiliyor.

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