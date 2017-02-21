Lambo’lar yanıyor

Nissan GT-R ve Honda NSX… İkisi de birer ikon. Ancak NSX kısa bir süre önce tamamen yenilendi. Bu iki alfa kurdunu, birbirinin karşısına çıkarmaya karar verdik. Bakalım kazanan hangisi olacak? Çığlıklar atarak, her yerinden maket olduğu anlaşılan binalar ve otomobillerin üzerine ayağıyla basıyor. Ardından canavarımız, dikenli kuyruğuyla plastik bir bina figürünü yıkıyor. Ortalığa parçacıklar saçılıyor, […]