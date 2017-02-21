Lambo’lar yanıyor

Yangın tehlikesi nedeniyle Lamborghini, dünya çapında 5 bin 900 otomobilini servislere çağırdı. Çağırılan modellerin çoğunluğunu Aventador modelleri oluşturuyor. Ancak bazı Veneno ve Veneno Roadster’ler gibi özel modellerde de tehlike olduğu açıklandı. Amerikan Trafik Güvenlik Kurumu, 3 Şubat 2017’de yayınlanan açıklamasında, sorunun 22 Mart 2011 ile 5 Aralık2016 arası üretimleri kapsadığını bildirdi: Bazı durumlarda, depo tam doluyken yakıt, depo havalandırma kanalından buharlaşıp yangınlara neden olabiliyor.
Fiat’tan Japon tarzında pick-up
Fiat, yeni pick-up kamyonetini Dubai Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Fullback adını taşıyan bu yeni hafif ticari araç, 2016 yılı yaz aylarında Türkiye’de de pazara sunulacak. Fullback’in tasarımının yanı sıra boyutları ve teknik özellikleri bile Mitsubishi’yle yapılan işbirliğini açıkça gözler önüne seriyor ancak bu işbirliği markalar tarafından şimdilik telaffuz edilmiyor. Çift kabin kamyonet gövdesine sahip olan […]
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