Lexus Cenevre Fuarı’nda amiral gemisi yenİ LS’i tanıtacak

Audi’nin orta sınıftaki oyuncusu A4 ailesi allroad versiyonuyla genişledi. Yerden yüksekliği standart A4’e göre 34 mm artırılan allroad, ayrıca araziye uygun görünümlü bir tasarımla ve standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi quattro’yla da donatılmış. Bir önceki modele göre 90 kg hafifletilen A4 allroad, 8 ileri oranlı otomatik şanzımanla donatılmış olarak pazara verilecek. A4 allroad’da hem […]