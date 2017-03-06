Lexus Cenevre Fuarı’nda amiral gemisi yenİ LS’i tanıtacak

Lexus, 7 Mart tarihinde kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni hibrit modeli LS 500h’nin dünya lansmanını gerçekleştirecek. Markanın amiral gemisi modeli olan LS’i tamamen yenileyen Lexus, bu araçla premium segmente bir kez daha farklı bir bakış açısı getirmeye hazırlanıyor.
Cenevre’de tanıtılacak olan tamamen yeni jenerasyonda, etkileyici performans ve tasarım ile birlikte lüks yine ön planda olacak . Üretildiği 1989 yılından bu yana lüks sedan segmentinde ses getirmeyi başaran LS, çekici tasarımı ile daha genç kullanıcıları da hedefleyecek.
LS’in çekici tasarımı, sportif çizgileriyle birleşiyor. Uzun dingil mesafesine sahip olan yeni LS premium kullanıcıların beklentilerini aşmaya hazırlanıyor.
Lexus’un Yarışçı Yüzü: RC F GT3
Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki Lexus standında, LS’in yanı sıra markanın giderek büyüyen motorsporları tutkusunu temsil eden RC F GT3 yarış otomobili de, ilk kez Avrupa’da sergilenecek. 2017 yılında değişik serilerde boy gösterecek olan Lexus, RC F GT3 ile ABD, Japonya ve Avrupa’da yarışlara katılacak.
RC F GT3’ün yanı sıra Lexus standında bu yıldan itibaren satışa sunacağı süper coupe LC 500’ün limitli versiyonu da ilk kez burada gösterilecek. Özel renge ve döşemelere sahip LC, hibrit veya benzinli motorla tercih edilebilecek. Stantta yer alan diğer modeller ise CT, IS, GS, RC, RC F, RX ve NX olacak.
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