Lexus Hibrit SUV Modelleriyle Farkını Ortaya Koyuyor

Dünyanın en geniş hibrit ürün gamına sahip olan Lexus, hibrit SUV modelleriyle sınıfında fark yaratıyor.
Dünyanın en geniş hibrit ürün gamına sahip Lexus markası, aynı zamanda SUV modellerinde sunduğu hibrit seçenekleriyle de premium segmentinde farklı bir noktada olduğunu gösteriyor.
Lüks Hibrit SUV segmentinin lideri olan Lexus, 2005 yılından bu yana hibrit SUV modelleri sunmaya devam ediyor. RX 400h ile dünyanın ilk lüks hibrit aracını tanıtan marka, mevcut hibrit SUV ürün gamında RX, RX L ve NX modellerini satışa sunuyor.
Dünyanın ilk lüks hibrit SUV’u: Lexus RX 450h
1998 yılında tanıtılan RX modeli, 2005 yılında ise hibrit olarak satışa sunuldu. Hibrit RX ile birlikte Lexus Hybrid Drive sistemi de tanıtıldı. Aracın dört çeker hibrit güç ünitesi, 211 HP güç üreten 3.3 litre V6 motor ve 167 HP güç üreten elektrikli motorla kombine edilmişti. Toplam gücü, 272 HP olan ilk hibrit lüks SUV, sahip olduğu güçle 4.0 litre V8 motorlara eriştiği için RX 400h ismini aldı. Düşük yakıt tüketimi ve performansıyla o zamanki RX ürün gamının en hızlı ama en az yakıt tüketen modeli olmuştu. ABD’de ise, Süper Ultra Düşük Emisyonlu Araç olarak nitelendirilmişti.
Yeni Lexus RX 450h ise, Lexus ürün gamının DNA’sını daha cesur bir tasarımla taşıyor. En çok satan lüks SUV modellerinden biri olan RX, 3.5 litre V6 motoru elektrikli motorla kombine ediyor. 313 HP güce sahip RX 450h, elektrikli motorun desteğiyle birlikte verimli ve performanslı bir 4×4 sürüşe imkan tanıyor.
Sıra dışı hibrit crossover: Lexus NX 300h
İlk kez 2014 yılında üretilmeye başlanan Lexus’ın crossover modeli NX, kullanışlılığı ve sportif sürüşüyle öne çıkıyor. Modern iç tasarımı ile 5 kişiyi rahatlıkla taşıyabilecek bir kapasiteye sahip. Lexus’un kısa zamanda büyük beğeni toplayan NX modeli, hibrit versiyonuyla öne çıkıyor. Lexus NX 300h, 2.5 litrelik benzinli/elektrik motoruna sahip hibrit sisteminden güç alıyor. Kombine olarak 197 HP güce sahip NX 300h, önde ve arkada olmak üzere iki elektrikli motora sahip. NX 300h’de E-Four güç aktarma sistemiyle kesintisiz bir 4×4 sürüş keyfi sunuluyor.
7 kişilik hibrit SUV: Lexus RX 450hL
3 koltuk sırasına sahip Lexus RX 450h L, hem 7 kişilik oturma kapasitesi hem de hibrit güç ünitesiyle ön plana çıkıyor. En arka koltukta oturanların da herkes gibi yüksek konfor içerisinde seyahat edebileceği RX L, Lexus’un üstün işçilik kalitesine ve Omotenashi misafirperverliğine bağlı kalarak üretildi. Elektrikli olarak kontrol edilebilen arka koltuklar, tek bir düğmeyle açılabiliyor veya katlanabiliyor. Standart olarak sunulan deri döşeme, üçüncü sıra koltuklar için yer alan yeni üç bölgeli klima sistemiyle en arkada oturan yolculara da bağımsız bir kontrol sunuyor.
RX 450h L’de kendi kendini şarj eden hibrit sistemi, 3.5 litrelik V6 benzinli motoru, elektrikli motorla birleştiriyor. 313 HP güç üreten sistem, hem performanslı hem de verimli bir sürüş sunuyor. 7 kişilik RX’in ortalama yakıt tüketimi 5.9 lt/100 km ve CO2 emisyonu 136 g/km.
RX 450hL, Lexus’un sofistike E-Four dört çeker sistemini kullanıyor. Arka aksa yerleştirilen elektrik motoru, virajlarda gerçekleştirilen hızlanmalarda daha çabuk ve geliştirilmiş hızlanma tepkileri getiriyor. Ön ve arka tekerlekler arasında yapılan tork dağılımıyla mümkün olan en iyi çekiş performansının elde edilmesini sağlıyor.
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