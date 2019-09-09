Macera motosikleti Ténéré 700 ile “ikisi bir arada”

Tüm yol koşullarında sürüş keyfi yaşatmayı hedefleyen ralli tipi macera motosikleti Ténéré 700 uzmanlardan tam not alıyor.
Yamaha Motor’un Ekim ayında piyasaya sürülecek yeni macera motosikleti Ténéré 700’ün lansmanı Türkiye’nin saklı cenneti Ulubey Kanyonu’nda gerçekleştirildi. Dünyanın ikinci büyük kanyonu unvanına sahip Ulubey’de Ténéré 700, kanyonun zorlu rotalarında macera severlerden tam not aldı. ‘Ufkunu sen belirle” sloganı ile sınırsız sürüş keyfi ve gerçek özgürlüğü yaşatan Ténéré 700 organizasyonunda, yüzlerce kişi kamp kurdu.
Yerinde takip ettiğimiz etkinlik sırasında Ulubey Kanyonu’nun keyfini çıkaran motosiklet severler macera ve eğlence dolu unutulmaz 2 gün geçirdi.
Özel lansman fiyatı olarak 64.950 TL ile piyasaya çıkacak olan Ténéré 700, zorlu yol koşullarında sunduğu performans ve sürüş konforu ile ilgi çekiyor. Yüksek tork, güç ve kontrolün ideal dengesini sunan optimize edilmiş özel şanzımana sahip CP2 689 cc motoru, dayanıklı ve hafif şasisi ile Ténéré 700, özgürce macera yaşamayı ve yeni ufuklara yol almayı yaşam felsefesine dönüştürenlerin ilk tercih olmayı hedefliyor.
Ergonomik tasarım
İkonik tasarımı, teknolojik üstünlükleri ve ergonomik sürüş keyfi sunan kompakt yapısı ile sınıfının en iyisi olarak öne çıkan Ténéré 700, Ceramic Ice, Tech Black ve Competition White renk seçenekleri ile geliyor. Ténéré, uzun otoban sürüşleri ya da adrenalin dolu arazi sürüşlerinde, performansı ve ergonomik tasarımı ile ikonik bir motosiklet olarak öne çıkıyor. Ténéré 700’ün 689 cc’lik 2 silindirli çapraz düzlem felsefesine sahip motoru, her koşula uygun gücü sağlıyor. Dünyanın en deneyimli ralli sürücülerinin fikirleri alınarak tasarlanan Ténéré 700, üstün yol tutuşu ve çevikliği ile çok yönlü bir macera motosikleti. Ténéré 700’ün 16 litrelik yakıt deposu 350 km üzerinde menzil potansiyeli sunuyor.
Her türlü koşulda dengeli sürüş…
Zorlu arazilerde konforlu sürüşe imkân veren Ténéré 700’ün dayanıklı, çift kızaklı boru tipi çelik şasisinin kompakt boyutları sürüşü kolaylaştırıyor. Dar bir gövdeye, ince yakıt deposuna ve maksimum sürücü çevikliğine izin veren düz bir seleye sahip olan Ténéré 700, sürücünün otururken veya ayakta kullanımında, depoya tutunmasını sağlayarak daha güvenli sürüş olanağı sunuyor.
4 LED’li güçlü ve ikonik ön far tasarımı…
Rahat sürüş pozisyonu gün boyunca konfor sağlarken, 16 litrelik ince, uzun menzilli depo her türlü yüzeyde hassas kontrol için kavrayış sunuyor. Doğada en karanlık yolları yüksek performansla aydınlatan 4 LED’li güçlü ve ikonik ön far tasarımı saf ralli tipi teknolojiyi vurguluyor. Sofistike arka süspansiyon, ister tek, ister yolculu ya da yük ile sürüşlerde, toprak yol veya otoban gibi farklı yol koşullarında keyifle sürüş yapma imkanı veriyor. Kompakt ralli stili gösterge paneli, gözleri yoldan veya patikadan ayırmadan tüm bilgilere kolaylıkla ulaşma imkanı veriyor. Kokpite yerleştirilen navigasyon cihazı ve akıllı telefonlar ise ekstra konfor sağlıyor.
Orjinal Aksesuar paketleri hazır.
Yamaha, Ténéré 700 modeline orijinal aksesuar paketi seçenekleri de ekledi. Bu paketler, müşterilere sadece motosikletlerini kendi yaşam stillerine uygun olarak tasarlama özgürlüğünü sunmakla kalmayıp aynı zamanda sürücülerin kendi stilleriyle sürüşün keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Oldukça çok yönlü arazi performansına ek olarak geliştirilmiş uzun mesafe sürüş deneyimi sunan Explorer Pac ve tozu toprağa katan Ténéré 700 kullanıcıları için hazırlanan Rally Pack kullanıcıları Yamaha Motor Türkiye yetkili bayilerinde bekliyor olacak.
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