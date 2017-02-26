McLaren-Honda yeni MCL32’yi tanıttı

McLaren-Honda 2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda kullanacağı yeni motoru ve yeni yarış otomobilini Katalunya’daki kış testlerinden önce tanıttı.
McLaren-Honda, yaklaşan 2017 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonasında kullanacağı RA617H kodlu yeni motorla birlikte yeni yarış otomobili McLaren-Honda MCL32’yi, Circuit de Barcelona – Katalunya’daki kış testlerinden önce tanıttı. Honda’nın RA617H kodlu ERS’ye sahip 1,6 litrelik V6 silindirli turbo motoru daha fazla güç üretirken aracın dengesini iyileştirmek için motorun ağırlığı azaltıldı ve ağırlık merkezi düşürüldü. Sadece 145 kg ağırlığa sahip olan RA617H kodlu 1,6 litrelik turbo beslemeli motor silindir başına dört supap teknolojisine sahip. 90 derece açılı V6 motor 15.000 d/d çevirebiliyor. Yeni motor 2017 sezonunda MCL32’de görev yapacak.
MP4-30 ve MP4-31 olmak üzere iki öncüsünün evrimsel izlerini takip eden yeni MCL32, tasarım ekibi tarafından 2017 sezonu için aerodinamik açıdan da optimize edildi. Yapılan aerodinamik optimizasyon ve yenilenen motor sayesinde yeni araç çok etkin bir performans vaat ediyor.
McLaren-Honda MCL 32 ile ilgili daha fazla bilgi almak için:
http://www.mclaren.com/formula1
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