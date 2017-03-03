Mercedes, 2017 F1 W08

Formula 1 takımları 2017 sezonu için yeni araçlarının tanıtımlarını bir bir tamamlıyor ve ardından sıra, test seanslarına geliyor. Mercedes-AMG Petronas da geçtiğimiz günlerde, yeni aracı olan W08 EQ Power+ modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Silverstone Pisti’nde yapılan tanıtım, takımın fanlarına özel olarak, 360 derece açılı kamerlarla, canlı olarak Facebook, Youtube ve takımın internet sitesi üzerinden de yayınlandı, canlı yayını dünya çapında 14 milyon Formula 1 hayranı izledi. Tanıtım öncesinde ise Siverstone Pisti’nde 100 km’lik sürüş çekimleri hazırlandı. Geçen hafta yapılan tanıtımın ardından ise Barcelona Pisti’ndeki test sürüşleri 27 Şubat tarihi itibarıyle start aldı.
Şu an dördüncü nesil Turbo Hybrid teknolojisine sahip olan W08 aracında, 2017 F1’deki yeni kurallar neticesinde, bir önceki nesilden çok az parça (% 17) kullanılmış, başka bir deyişle Mercedes-AMG Petronas’ın yeni aracı, gerçekten de tepeden tırnağa yeni bir yarış otomobili.
Yarış aracındaki EQ Power+ teknolojisi, yakın zaman içinde Mercedes-AMG yol araçlarında yer alacak hibrit teknolojisinin de çekirdeğini oluşturuyor.
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