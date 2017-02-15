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15 Şubat 2017  

Mercedes elektrikli otomobile hazırlanıyor

Mercedes-Benz’in elektrikli otomobil atağında yeni adım: Untertürkheim tesisleri elektrikli otomobil üretimine hazırlanıyor. Böylece fabrika, konvansiyonel motorların yanında elektrikli motorlar için de bir merkez haline gelecek. Geliştirilen yeni üretim teknolojilerinin kullanılacağı Untertürkheim fabrikası, yeni elektrikli araç konseptleri (plug-in hibridler, fuel-cell…) için bir geliştirme merkezi de olacak. 110 yıllık geçmişi olan Untertürkheim tesislerinde şu anda 19 binden fazla kişi çalışıyor. Şu anda fabrikada; motor, aks, aktarma organları ve birçok diğer parçanın üretimi yapılıyor.

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