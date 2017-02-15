Mercedes elektrikli otomobile hazırlanıyor

Mercedes-Benz’in elektrikli otomobil atağında yeni adım: Untertürkheim tesisleri elektrikli otomobil üretimine hazırlanıyor. Böylece fabrika, konvansiyonel motorların yanında elektrikli motorlar için de bir merkez haline gelecek. Geliştirilen yeni üretim teknolojilerinin kullanılacağı Untertürkheim fabrikası, yeni elektrikli araç konseptleri (plug-in hibridler, fuel-cell…) için bir geliştirme merkezi de olacak. 110 yıllık geçmişi olan Untertürkheim tesislerinde şu anda 19 binden fazla kişi çalışıyor. Şu anda fabrikada; motor, aks, aktarma organları ve birçok diğer parçanın üretimi yapılıyor.
Canavara daha fazla güç
Henüz o etkileyici motor veya turbo ıslığı seslerini duymasak da, sadece görünümü bile tüylerimizi diken diken etmeye yetti. Ocak ayı sonunda piyasaya çıkacak olan yeni Porsche 911 Turbo’da iki güç seviyesi var. Ayrıca her zaman olduğu gibi topmodelde aynı düstur kullanılacak: Her şeyden bolca! Haberin devamı Auto SHOW Ocak sayısında.
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