Mercedes GLA makyajlandı

Mercedes’in GLA modeli, piyasaya çıkışının üçüncü yılında makyajlandı. Alman markanın makyaj periyotlarını sürekli kısalttığının bir göstergesi olan GLA’daki görsel değişimler oldukça sınırlı: Yeni bir ızgara, farklı stoplar, yeni jantlar ve yeni bir gövde rengi seçeneği. BMW X1 ve Audi Q3 ile rekabet eden GLA, opsiyonel off-road-konfor paketiyle daha yüksek bir sürüş pozisyonu sunuyor.İç mekanında da kısıtlı değişiklikler yapılan aracın motor güçleri 109 HP ile 381 HP arasında olacak.
Bond da onu kullanırdı
Majesteleri’nin gizli ajanı her zaman her şeyin en iyisini kullanır. Örneğin Aston Martin… Eğer Daniel Craig’e başka bir şey verilmesi planlanmamışsa, dünyayı kurtaracağı bir sonraki görevde 007 için bir önerimiz olacak: Jaguar F-Pace. Her zaman özel dikim kıyafetlerle dolaşan ajanımız F-Pace ile lüks zevklerine yarayan bir araç kullanmış olurdu. Jaguar ekibi ise eğer mutlaka bir […]
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