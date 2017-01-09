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9 Ocak 2017  

Mercedes GLA makyajlandı

Mercedes’in GLA modeli, piyasaya çıkışının üçüncü yılında makyajlandı. Alman markanın makyaj periyotlarını sürekli kısalttığının bir göstergesi olan GLA’daki görsel değişimler oldukça sınırlı: Yeni bir ızgara, farklı stoplar, yeni jantlar ve yeni bir gövde rengi seçeneği. BMW X1 ve Audi Q3 ile rekabet eden GLA, opsiyonel off-road-konfor paketiyle daha yüksek bir sürüş pozisyonu sunuyor.İç mekanında da kısıtlı değişiklikler yapılan aracın motor güçleri 109 HP ile 381 HP arasında olacak.

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